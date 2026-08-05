۶ متهم به تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر قلی پور فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر با اعلام خبر دستگیری ۶ نفر از متهمان فعال در فضای مجازی اظهار کرد: در پی رصدهای اطلاعاتی و اقدامات تخصصی مأموران پلیس امنیت عمومی، افرادی که با انتشار مطالبی در فضای مجازی اقدام به تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام می‌کردند، شناسایی و در عملیاتی دستگیر شدند.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده، متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی بهشهر با تأکید بر رصد مستمر فضای مجازی از سوی پلیس، گفت: پلیس امنیت عمومی و پلیس فتا با هرگونه اقدام مجرمانه در بستر فضای مجازی از جمله نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و سایر جرایم سایبری برابر قانون برخورد خواهند کرد.

سرهنگ قلی پور از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی، مراتب را از طریق سامانه پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.