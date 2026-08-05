آمریکا: گفتگوهای لبنان و اسرائیل فردا از سرگرفته خواهد شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، یک مقام وزارت خارجه آمریکا امروز چهارشنبه اعلام کرد: این دور از مذاکرات رم میان لبنان و (رژیم) اسرائیل به دلیل تحولات میدانی، بامداد امروز پایان یافت.

این مقام وزارت خارجه آمریکا به الجزیره مدعی شد: گفتگوها میان لبنان و (رژیم) اسرائیل سازنده بود و پیشرفت‌هایی حاصل شد؛ این مذاکرات فردا ازسرگرفته خواهد شد!

در حالی این مقام وزارت خارجه آمریکا از ادامه رایزنی ها میان بیروت و تل آویو سخن می گوید که رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش از آغاز حملات گسترده به جنوب لبنان با ادعای نقض آتش بس از سوی حزب الله لبنان خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه ای ادعا کرد: در واکنش به نقض صورت گرفته از سوی حزب الله، ارتش اسرائیل شروع به حملات سنگین به جنوب لبنان کرده است.

همزمان خبرنگار المیادین از حمله پهپادی به مصلی شهرک تبنین در جنوب لبنان و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر داده بود.

دور جدید گفتگوهای لبنان و رژیم صهیونیستی ظهر دیروز در رم ایتالیا با وجود نقض مکرر آتش‌بس‌ توسط تل‌آویو، آغاز شده بود.