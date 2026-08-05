حمله رژیم صهیونیستی به دو منطقه در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی شهرک المنصوری در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار دادند.

همزمان، منابع لبنانی نیز اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی حمله هوایی دیگری را به شهرک برج الشمالی در جنوب لبنان انجام داده است.

تاکنون جزئیاتی درباره خسارات یا تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

چهارشنبه شب نیز مرکز فوریت های پزشکی وزارت بهداشت لبنان در بیانیه ای اعلام کرده بود که در حمله هوایی رژیم اسرائیل به شهرک تبنین در بنت جبیل یک لبنانی شهید و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.