نویسنده صهیونیست: ارتش اسرائیل با کمبود ۱۲ هزار نظامی مواجه است 

به گزارش خبرگزاری مهر، «آلوف بن»، نویسنده و خبرنگار صهیونیست در مقاله‌ای در روزنامه عبری زبان «هاآرتص» نوشت که راه حل واقعی برای جبران کمبود نظامیان در ارتش صهیونیستی، به کارگیری اجباری مذهبی‌های یهودی نیست، بلکه راه حل، در کاهش جنگ‌ها نهفته است.

آلوف بن اظهار داشت که «ایال زامیر»، رئیس ستاد ارتش، در فراخوان خود برای سربازی اجباری مذهبی‌ها، تندتر از پیشینیان خود عمل می‌کند؛ چرا که طبق آمارهای اداره نیروهای انسانی، ارتش صهیونیستی با کمبود ۱۲ هزار نظامی مواجه است که از این میان، ۶۰۰۰ تا ۷۵۰۰ نفر باید عنصر عملیاتی باشند و ارتش به حضور مذهبی‌ها در صفوف خود نیاز دارد.

این نویسنده صهیونیست افزود که طرفداران خدمت اجباری مذهبی ها، جنگ هفتم اکتبر را برگ برنده خود می‌دانند که می‌تواند بحث‌ها را به نفع آن‌ها فیصله دهد، اما نخست‌وزیر آن را یک فرصت سیاسی برای جلب توجه جریان های تلمودی جهت ادامه حاکمیت خود می داند.

آلوف بن توضیح داد که راه حل دیگر برای کمبود جنگجویان، ورود به جنگ‌های کمتر است. وی به اشغال مناطقی در غزه، سوریه و لبنان، مصادره اراضی در کرانه باختری، حملات به ایران و ... اشاره کرده و با یادآوری توافق صلح کمپ دیوید با مصر گفت که این توافق باعث شد نظامیان کاهش یابد و سرمایه‌گذاری در اقتصاد غیرنظامی انجام شود.

وی در پایان گفت که نتانیاهو که در گذشته خواستار خویشتن‌داری امنیتی بود، امروز خود را وابسته به یک «جنگ ابدی و چند جبهه‌ای» می‌بیند، لذا سران اپوزیسیون باید برای پایان دادن به جنگ، مهار گسترش منطقه‌ای اسرائیل و دستیابی به صلح جهت حل مشکل کمبود نیرو، تلاش کنند.