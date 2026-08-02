به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از تسلیحات توپخانهای و ممنوعه فسفری، بلندی های علی الطاهر را هدف حملات وحشیانه خود قرار داد.
نیروهای اسرائیلی عمداً از این نوع مهمات برای ایجاد آتشسوزی در جنگلهای منطقه استفاده میکنند.
النشره گزارش داد: ارتش اسرائیل انفجار مهیبی در تپه علی الطاهر انجام داد و همچنین در تلاش است تا بشکههای آتشزا را به سمت پوشش گیاهی علی الطاهر پرتاب کند تا آن را به آتش بکشد.
همچنین المسیره گزارش داد که رژیم صهیونیستی با استفاده از پهپاد چند حمله به بلندیهای علی الطاهر در جنوب لبنان انجام داد.
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