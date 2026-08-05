اولین بوتیک هتل سنتی در دزفول به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دزفول عصر امروز چهارشنبه در حاشیه این افتتاحیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: معماری این هتل بر گرفته از آرایه‌های معماری سنتی اصیل دزفول طراحی شده و بیشتر آثار آن، الهام گرفته از خانه تاریخی زرگر مربوط به دوره قاجار است.

حمیدرضا خادم با بیان اینکه دزفول شهر آجر بوده و تمام تزئینات داخلی و بیرونی این هتل برگرفته از معماری آجری این شهرستان است، افزود: این هتل سنتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با نظارت اداره میراث فرهنگی دزفول در زمینی با زیربنای حدود دو هزار مترمربع احداث شده است.

وی ادامه داد: این هتل دارای رستوران، لابی، کافی‌شاپ، پارکینگ و ۲۸ سوئیت اقامتی با ظرفیت ۱۰۰ تخت است و حدود ۳۰ فرصت شغلی با بهره برداری از این هتل به ظرفیت اشتغال زیرساخت‌های گردشگری دزفول افزوده شد.

خادم با تاکید بر ضرورت استمرار توسعه زیرساخت‌های گردشگری در این شهرستان اظهار کرد: ظرفیت تخت‌های اقامتی این شهرستان تا پایان امسال به دو برابر افزایش می‌یابد.