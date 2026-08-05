یکتاپرست: کرمانشاه در تأمین خون اربعین عملکرد موفقی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بابک یکتاپرست عصر چهارشنبه و در جریان سفر به عتبات عالیات و بازگشت به کشور، پس از بازدید از مراکز انتقال خون و پایگاههای خدمترسانی مستقر در مسیر تردد زائران اربعین، از ادارهکل انتقال خون استان کرمانشاه بازدید کرد و در نشستی با مریم میرزاده مدیرکل انتقال خون استان، آخرین وضعیت تأمین خون، ظرفیتهای استان، چالشهای موجود و برنامههای توسعهای این مجموعه را بررسی کرد.
در این نشست، مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گزارشی از فعالیتهای این مجموعه ارائه داد و با اشاره به نقش پررنگ تیمهای سیار در تأمین خون مورد نیاز استان، اظهار کرد: بخش عمدهای از خون مورد نیاز استان از طریق تیمهای سیار جمعآوری میشود و همکاری دانشگاه علوم پزشکی، هلال احمر و دیگر دستگاهها در واگذاری فضاهای مناسب برای استقرار این تیمها، نقش مهمی در استمرار خدمات داشته است.
وی افزود: با وجود این همراهیها، فرسودگی خودروها و تجهیزات، جابهجایی مداوم دستگاههای تخصصی و محدودیت امکانات، فشار مضاعفی بر مجموعه وارد کرده و ضرورت نوسازی ناوگان و تجهیز پایگاههای خونگیری بیش از گذشته احساس میشود.
اربعین، مراکز درمانی و بیماران خاص؛ سه چالش اصلی انتقال خون کرمانشاه
میرزاده با بیان اینکه کرمانشاه یکی از استانهای راهبردی در حوزه درمان و انتقال خون کشور است، گفت: وجود ۲۸ مرکز درمانی فعال، انجام اعمال تخصصی مانند جراحی قلب و پیوند مغز استخوان، حضور بیماران خاص و همچنین مراجعه بیماران از استانهای دیگر و کشور عراق، موجب شده نیاز استان به فرآوردههای خونی همواره بالا باشد.
وی ادامه داد: در ایام اربعین نیز به دلیل افزایش تردد زائران و آمادگی مراکز درمانی، ذخایر خون استان باید چند برابر شرایط عادی باشد و حتی در شهرستانهایی مانند قصرشیرین که در روزهای معمول مصرف بالایی ندارند، برای مدیریت شرایط احتمالی، ذخایر ویژهای پیشبینی میشود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: حفظ این ذخایر نیازمند افزایش مشارکت اهداکنندگان، تأمین اعتبارات، تقویت تجهیزات و استمرار فعالیت شبانهروزی همکاران انتقال خون است.
مردم کرمانشاه در بحرانها انتقال خون را تنها نگذاشتند
میرزاده با قدردانی از همراهی مردم استان در شرایط بحرانی اظهار کرد: در تمامی بحرانهای سالهای اخیر از جمله حادثه بندرعباس، جنگ اخیر و دیگر شرایط ویژه، مردم کرمانشاه با حضور گسترده در مراکز انتقال خون اجازه ندادند استان با کمبود خون مواجه شود.
وی افزود: در روزهای ابتدایی جنگ، با وجود اختلال در ارتباطات، نگرانیهایی برای تأمین خون وجود داشت اما مردم با حضور پرشور خود، نیاز مراکز درمانی را تأمین کردند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در این مقاطع، حضور جوانان و بانوان به شکل محسوسی افزایش یافت و میزان مشارکت بانوان و افراد زیر ۲۵ سال نسبت به شرایط عادی رشد قابل توجهی داشت.
لزوم ایجاد پایگاه دوم انتقال خون در استان
میرزاده یکی از مهمترین نیازهای انتقال خون استان را ایجاد یک مرکز پشتیبان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر تمامی فرآیندهای خونگیری، فرآوری و توزیع خون در یک مرکز انجام میشود که از منظر پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، شرایط مطلوبی نیست.
وی افزود: ایجاد یک پایگاه اقماری در شهرستان سرپلذهاب به دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی به شهرستانهای غربی استان، میتواند نقش مهمی در مدیریت بحران، توزیع خون و خدمترسانی ایفا کند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اختصاص زمینی برای اجرای این طرح اظهار کرد: مقدمات اولیه فراهم شده و امیدواریم با حمایت سازمان انتقال خون و مسئولان استان، زمینه اجرای این پروژه فراهم شود.
میرزاده همچنین به مشکلات موجود در زمینه ناوگان حملونقل، کمبود برخی تجهیزات تخصصی، افزایش نیاز به فرآوردههایی مانند کرایوپرسیپیتیت و محدودیت در تأمین کیسههای خون اشاره کرد و گفت: با وجود این مشکلات، همکاران انتقال خون استان توانستهاند خدمات مورد نیاز مراکز درمانی را بدون وقفه ارائه کنند.
وی افزود: تیمهای سیار انتقال خون روزانه مسیرهای طولانی را برای خونگیری در شهرستانهای مختلف طی میکنند و تأمین خودروهای مناسب و تجهیزات جدید میتواند نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات داشته باشد.
طرح توسعه زیرساختهای انتقال خون کرمانشاه تدوین شود
معاون اجتماعی سازمان انتقال خون کشور نیز در این نشست با قدردانی از عملکرد انتقال خون کرمانشاه، آمار این استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به شرایط ویژه کرمانشاه، قرار گرفتن در مسیر زائران اربعین، موقعیت مرزی و ضرورتهای پدافند غیرعامل، تقویت زیرساختهای انتقال خون این استان یک ضرورت است.
یکتاپرست از مدیرکل انتقال خون استان خواست طرح توجیهی ایجاد مرکز پشتیبان در سرپلذهاب را با اولویت استقرار بخش توزیع و پخش خون تهیه و برای بررسی به سازمان ارائه کند تا امکان پیگیری و تأمین حمایتهای لازم فراهم شود.
وی همچنین بر پیگیری تأمین خودروی مناسب برای تیمهای سیار، استفاده از ظرفیت سازمان مدیریت بحران و منطقه آزاد قصرشیرین برای تأمین ناوگان جدید و ارتقای امکانات عملیاتی انتقال خون استان تأکید کرد.
افزایش مشارکت بانوان؛ اولویت جدید سازمان انتقال خون
معاون اجتماعی سازمان انتقال خون کشور با اشاره به برنامه ملی افزایش مشارکت بانوان در اهدای خون گفت: پنج استان کشور به صورت پایلوت برای اجرای این طرح انتخاب شدهاند و کرمانشاه نیز با توجه به ظرفیت مناسب خود میتواند در این برنامه مشارکت داشته باشد.
یکتاپرست افزود: بانوان و جوانان دو ظرفیت مهم برای افزایش ذخایر خونی کشور هستند و با فراهم کردن شرایط مناسب، ارتقای تکریم اهداکنندگان و اجرای برنامههای فرهنگی، میتوان سهم این گروهها را در اهدای خون افزایش داد.
وی در پایان با تقدیر از تلاش کارکنان انتقال خون استان کرمانشاه اظهار کرد: عملکرد این استان در تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی و مدیریت شرایط ویژه، قابل تقدیر است و سازمان انتقال خون کشور از برنامههای توسعهای و زیرساختی انتقال خون کرمانشاه حمایت خواهد کرد.
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