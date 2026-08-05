به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش بارانی بیرانوند در سخنانی، اظهار داشت: در ادامه روند توسعه رشتههای تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان، مجوز پذیرش دانشجو در چهار رشته جدید مقطع کارشناسیارشد برای این دانشگاه در سال ۱۴۰۵ صادر شد.
وی عنوان کرد: بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، مجوز پذیرش دانشجو در چهار رشته جدید مقطع کارشناسیارشد دانشگاه لرستان کارشناسیارشد مهندسی و علم کامپیوتر، گرایش هوش مصنوعی. کارشناسیارشد مهندسی معدن، گرایش استخراج مواد معدنی، کارشناسیارشد تاریخ، گرایش تاریخ ایران باستان و کارشناسیارشد علوم ورزشی، گرایش حرکات اصلاحی، صادر شد.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان، ادامه داد: همچنین پیشتر خبر اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع دکترای رشته مهندسی عمران برای دانشگاه لرستان اطلاعرسانی شده بود که بیانگر تداوم روند توسعه رشتههای تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه است. برایناساس، داوطلبان آزمون کارشناسیارشد سال ۱۴۰۵ میتوانند در زمان انتخاب رشته، چهار رشته یادشده را از میان رشته محلهای دانشگاه لرستان انتخاب کنند.
بارانی بیرانوند، افزود: اخذ این مجوزها در راستای توسعه هدفمند تحصیلات تکمیلی، ارتقای ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه، پاسخگویی به نیازهای علمی، پژوهشی و مهارتی استان لرستان و کشور، توسعه سرمایه انسانی متخصص و همسوسازی ظرفیتهای دانشگاه با نیازهای جامعه و بازار کار صورتگرفته است و گامی مؤثر در مسیر ارتقای جایگاه علمی دانشگاه لرستان محسوب میشود.
نظر شما