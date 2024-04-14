محموله چوب قاچاق جنگلی در نشتارود توقیف شد

مهرداد خزایی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محموله چوب قاچاق در محله شب خسب میدان نشتارود در مخفیگاه قاچاقچیان چوب جنگلی توسط مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی استان و شهرستان عباس آباد شناسایی و توقیف شد.
وی اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق چوب و فراوردهای جنگلی با تلاش مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی استان و شهرستان با اجرای طرحهای مراقبتی موفق به توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۵۲ اصله الوار، ۲/۲۰ متر مکعب از چوبآلات قاچاق جنگلی در مخفیگاه قاچاقچیان چوب در نشتارود شده و محموله قاچاق به نفع دولت ضبط شد.
وی با اشاره به دستگیری یک متخلف در این رابطه افزود: این تعدادچوب آلات قاچاق جنگلی توسط فرد سودجو و فرصت طللب در حوزه استحفاظی نشتارود حمل و بارگیری میشد که با هوشیاری و اقدام به موقع مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی استان و شهرستان و با هماهنگی با دادستانو نیروی انتظامی و پلیس آگاهی شهرستان محموله ضبط شد و فرد متخلف پس از تکمیل پرونده جهت اعمال مجازاتهای قانونی به مراجع قضائی روانه زندان شد.
این مقام مسئول ضمن هشدار به متجاوزین عرصه ملی و منابع طبیعی گفت: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان و شهرستانها به صورت شبانهروزی در عرصههای ملی استان حضور داشته و با همکاری دستگاه قضائی استان و شهرستانها و نیروی انتظامی با متجاوزین عرصههای ملی استان برخورد قاطع خواهند کرد.
خزایی پول خاطر نشان کرد: حفاظت از منابع طبیعی و تلاش برای مبارزه با قاچاق چوبآلات جنگلی وظیفه همگانی بوده و انتظار میرود در این زمینه مردم همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نوشهر از مردم و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده تخریب منابع طبیعی و قاچاق هر گونه فرآوردههای جنگلی و مرتعی توسط افراد سودجو و فرصتطلب مراتب را به شماره تلفن رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان اطلاع دهند
شایان ذکر است این چندمین محموله قاچاق چوب بوده که در راستای برخورد با قاچاقچیان و اخلال گران امنیت زیستی و اقتصادی و پیگیریهای شورای تأمین استان و دستورات ویژه کارگروه مبارزه با فساد که با دستور ریاست محترم سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تشکیل گردید صورت پذیرفته است
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