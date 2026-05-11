خرید و فروش گندم خارج از شبکه رسمی توزیع، پیگرد قانونی دارد

بهروز قمرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت همکاری بی‌قید و شرط تمامی کشاورزان در رعایت قوانین خرید و فروش محصول گندم، اظهار کرد: هرگونه تخطی از شبکه رسمی توزیع، به طور مستقیم امنیت غذایی کشور را به مخاطره می‌اندازد.

وی با بیان اینکه کشاورزان سخت کوش شهرستان ،گندم مازاد بر مصرف شخصی را صرفا از طریق مراکز مجاز دولتی عرضه کنند، افزود: همچنین، خرید، فروش، حمل، نگهداری و مصرف گندم در مراکز دامپروری، مرغداری‌ها، پرورش ماهی وپ صنایع تبدیلی خارج از شبکه رسمی، ممنوع بوده و با متخلفان به‌صورت قاطعانه برخورد قانونی خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول با اشاره به تبعات سنگین ارتکاب این تخلف، عنوان کرد: کشاورزان متخلف، علاوه بر پیگرد قانونی، از تمامی خدمات حمایتی دولتی از جمله نهاده‌های کشاورزی و قرارداد کشت در سال آتی محروم خواهند شد.

قمرزاده یادآور شد: برخورد با دلالان گندم و بازدید و پایش انبارهای دامپروری در دستور کار مجموعه نظارتی قرار گرفته و در صورت مشاهده، وفق مقررات با واحد متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

وی همچنین گفت: استفاده از گندم به‌عنوان علوفه، تخلف محسوب می‌شود و هرگونه خرید، نگهداری یا مصرف گندم خارج از شبکه رسمی، پیگرد قانونی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول از شهروندان و بهره‌برداران درخواست کرد در راستای حفظ و ارتقای امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان قانونمند در صورت مشاهده هر نوع حمل، جابجایی یا بارگیری گندم به مقصد واحدهای دامپروری، موضوع را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یا مراجع نظامی و امنیتی اطلاع دهند.

وی گفت: رعایت این موارد برای جلوگیری از تخلفات و حفظ امنیت غذایی کشور ضروری است.

به گزارش مهر، عملیات برداشت بیش از ۹۰ هزار تن گندم از مزارع این شهرستان طی روزهای گذشته آغاز شده است.