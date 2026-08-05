قربانپور: هیچ ابرقدرتی یارای مقابله با اراده ملت ایران را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام صفر قربانپور شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه، با اشاره به فرارسیدن ایام ماه صفر و فرهنگ زیارت اربعین اظهار کرد: بر اساس آموزههای دینی، شهادت میدهیم که حضرت عبدالله بن الحسین (ع) همه هستی خود را در راه دین فدا کرد و پیروان سیدالشهدا (ع) باید در این مسیر، ارادت و وفاداری خود را برای عزت نظام اعلام کنند.
وی با تأکید بر شعار «هیهات من الذله» خاطرنشان کرد: این شعار مستلزم چند اصل اساسی است؛ رهروی راه حسینی نیازمند بصیرت، شناخت مسیر و ادامه راه بر اساس آگاهی کامل است.
قربانپور افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای، هدایتگر این مسیر هستند و مسیر ترسیمشده توسط ایشان، ادامهدهنده راه بنیانگذار انقلاب، امام خمینی (ره)، و شهدای والامقام است.
رئیس دفتر نماینده مقام معظم رهبری در گیلان با بیان اینکه «التزام عملی» به فرمانهای رهبری از ضروریات است، تصریح کرد: ما هرگاه لازم باشد در میدان میمانیم و با کسانی که برخلاف رهنمودهای رهبران عالیمقام اسلام از امام سجاد (ع) تا رهبر معظم انقلاب حرکت کنند، همراه نیستیم.
وی در ادامه بر لزوم همدلی و وحدت تأکید کرد و گفت: در این ایام، همهدف، هممسیر و همدل بودن برای افتخارآفرینی نظام، امری حیاتی است و برای رسیدن به اهداف، باید با بصیرت، مطالبهگر باشیم.
قربانپور با اشاره به برکت نظام جمهوری اسلامی، افزود: یقین بدانید که این نظام، نظامی پربرکت است و ایستادگی مردم در کنار مسئولان، هیبت و قدرت نظام را به نمایش میگذارد؛ بهگونهای که هیچ ابرقدرتی، حتی پهپادهای پیشرفته، توان مقابله با اراده این ملت را نخواهد داشت.
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