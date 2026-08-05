به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تقدیر از محبت، مودت و کرامت مردم عراق و موکب داران اربعین و همه حماسه سازان راهپیمایی اربعین بیانیهای به شرح ذیل صادر کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
حماسه تمدنی راهپیمایی اربعین و حضور محبان اهل بیت و امام حسین (علیهم السلام) در این راهپیمایی از کشورهای مختلف، مظهر قدرت، وحدت و محبت حول شهید کربلاست و اربعین، انعکاس عزتمندی در سایه عزت و عظمت حسینی است.
مردم مهربان، صمیمی و با کرامت عراق باز هم جلوههای متنوع و گسترده هویت ایمانی خود را آشکار کردند و با عشق و علاقه، شعار «حب الحسین یجمعنا »را معنا بخشیدند.
عظمت راهپیمایی اربعین، دشمن شکن و اقتدار آفرین است و بیشک، دشمنان امت اسلامی در پنهان کردن حقیقت این اجتماع بزرگ دینی و حتی تخریب آن، از هیچ تلاشی تا کنون فروگذاری نکردهاند و در آینده نیز چشم طمع از آن برنخواهند داشت.
اکنون که ملت غیور ایران و محورهای مقاومت در منطقه، از جمله عراق و یمن و لبنان در مواجهه صریح و آشکار با دشمنان امت اسلامی هستند، تمسک به وحدت اسلامی حول محور مکتب حسینی و مبارزه بی امان با جبهه استکبار، ضرورتی دوچندان یافته است.
خون مجاهدان عراقی، یمنی، لبنانی و ایرانی در خونخواهی امام خامنهای شهید (رضوان الله تعالی علیه) و مبارزه با ظلم آمریکا، رژیم صهیونیستی و عمال مزدور آنان بر زمین میریزد و این خونهای به ناحق ریخته شده جویبار خروشانی را برای هدم و نابودی دشمنان بشریت به حرکت در آورده است.
رژیم جنایتکار آمریکا، دشمن تمام بشریت است و جبههی مبارزه با آمریکا امروز یک جبهه جهانی است. دلهای مردم ستمدیده و آزادگان جهان با مردم ایران و جبهه مقاومت همراه است و بیشک پیروزی نهایی با جبهه حق و پیروان مکتب عاشوراست.
آمریکا به عنوان مصداق بارز استکبار و شیطان بزرگ، برهیچ عهد و پیمانی متعهد نیست و هیچ گفتوگو و مذاکرهای با شیطان، تأمین کننده صلاح امت اسلامی نیست.
رزمندگان میدان و مردم مبعوث شده در خیابان، ذیل سخنان راهگشا و روشنگر رهبر معظم انقلاب (حفظه الله تعالی) در مطالبه خون امام شهید و قصاص قاتلین آن شهید عزیز و دیگر شهدای ملت همچنان استوار هستند و بر ادامه جهاد و مقاومت تأکید دارند.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تقدیر از محبت، مودت و کرامت مردم عراق و موکب داران اربعین و همه حماسه سازان راهپیمایی اربعین بر ضرورت حفظ و ارتقای معنویت کسب شده از معارف حسینی تأکید نموده و همگان را بر التزام به منویات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای دعوت میکند.
بیشک صلح با دشمنی که برای حذف و نابودی ایران از هیچ اقدام جنایتکارانهای فروگذار نبوده و همچنان نسخه مذاکره برای تسلیم میپیچد، صلحی شرافتمندانه نیست و ملت همچنان بر شعار مثلی لایبایع مثل یزید تأکید دارد و سعادت و پیروزی نهایی، درگرو استقامت در پیمودن مسیر عزتمندانه سیدالشهداء (علیه السلام) میباشد.
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