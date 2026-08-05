به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله گلیوری شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی آرادان از دستگیری عامل اصلی سرقت‌های سیم و کابل برق در آرادان خبر داد و اظهار کرد: مأموران گشت خودرویی پلیس این شهرستان حین اجرای مأموریت‌های شبانه متوجه مورد مشکوک شدند.

وی ادامه داد: مورد مشکوک فردی در یکی از محلات حاشیه‌ای شهر در حال پرسه‌زنی بود که مورد شناسایی قرار گرفت و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی آرادان افزود: در بازرسی از متهم، مقادیری سیم و کابل برق کشف و متهم برای انجام تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی منتقل شد.

گلیوری با بیان اینکه متهم در بازجویی‌ها به ۵۰ فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرستان‌های شاهرود و آرادان اعتراف کرده است، ادامه داد: این فرد همچنین اعلام کرد آخرین سرقت خود را در شهرستان آرادان با همدستی یک مالخر انجام داده است.

وی با اشاره به ادامه روند رسیدگی به این پرونده تصریح کرد: اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری مالخر که خارج از استان سمنان حضور دارد، با جدیت در دستور کار قرار دارد.