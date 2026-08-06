حجت‌الاسلام سیدرضا افتخاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برآوردهای انجام‌شده از مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی، اظهار کرد: بیش از ۱۱۰ هزار نفر در رزمایش بزرگ پیاده‌روی جاماندگان اربعین با شعار «یالثارات الحسین» در سراسر استان حضور یافتند.

وی با قدردانی از حضور گسترده مردم، هیئت‌های مذهبی، موکب‌داران، مجموعه‌های مردمی، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای دولتی و اعضای شورای تأمین استان، از حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کهگیلویه و بویراحمد در برگزاری این مراسم قدردانی کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با تشریح آمار حضور شرکت‌کنندگان در شهرستان‌های مختلف افزود: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، ۴۰ هزار نفر در شهرستان بویراحمد، ۱۵ هزار نفر در دنا، ۱۵ هزار نفر در بهمئی، ۱۰ هزار نفر در چرام، هشت هزار و ۵۰۰ نفر در گچساران، هفت هزار نفر در کهگیلویه، هفت هزار نفر در باشت، دو هزار نفر در مارگون و ۵۵۰ نفر در لنده در این آیین حضور داشتند.

۳۴۶ موکب در مسیرهای پیاده‌روی

وی با بیان اینکه پیام محوری مراسم امسال «خونخواهی امام شهید و اعتماد به مسئولان برای پیگیری انتقام خون شهدا و تحقق آرمان‌های امام شهید و یارانش» بود، گفت: همزمان با برگزاری این مراسم، ۳۴۶ موکب تبیینی، خدماتی و سلامت در مسیرهای پیاده‌روی به مردم خدمت‌رسانی کردند.

حجت الاسلام افتخاری ادامه داد: در پی استقبال گسترده مردم از نمادهای مرتبط با فرهنگ عاشورا، ۱۰ هزار پرچم «یالثارات الحسین» با مشارکت خیران، هیئت‌های مذهبی و فعالان فرهنگی تهیه و میان شرکت‌کنندگان توزیع شد.

۱۶۵ کیلومتر مسیر پیاده‌روی در سراسر استان

مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به گستردگی مراسم در شهرستان‌های مختلف تصریح کرد: مجموع مسیرهای پیاده‌روی جاماندگان اربعین در سطح استان به حدود ۱۶۵ کیلومتر رسید.

وی در پایان با تأکید بر تداوم حرکت ملت ایران در مسیر آرمان‌های عاشورا و انقلاب اسلامی، اظهار کرد: ملت ایران با وحدت، عزت و پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، مسیر ترسیم‌شده از سوی امام راحل (ره) و شهدای انقلاب را ادامه خواهد داد و تا تحقق آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی از این مسیر عقب‌نشینی نخواهد کرد.