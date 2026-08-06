۷ موتورسیکلت سنگین ۱۴ میلیارد تومانی در اصفهان توقیف شد

سرهنگ مهدی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح برخورد با موتورسیکلتهای سنگین غیرمجاز و مقابله با جرائم و تخلفات اقتصادی، مأموران این پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق به شناسایی و توقیف ۷ دستگاه موتورسیکلت سنگین شدند.
وی افزود: در این عملیات، ۷ راکب این موتورسیکلتها دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان، ارزش موتورسیکلتهای توقیفشده ۱۴ میلیارد تومان برآورد شده است، تصریح کرد: برخورد با وسایل نقلیه فاقد مجوز و قاچاق که موجب تضییع حقوق عمومی و اخلال در نظم اقتصادی میشوند، بهصورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.
سرهنگ سبحانی فر با تأکید بر استمرار اجرای این طرحها خاطرنشان کرد: پلیس امنیت اقتصادی با هرگونه تخلف در حوزه قاچاق و نگهداری وسایل نقلیه فاقد مجوز، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و از شهروندان نیز درخواست میشود هرگونه اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیتهای غیرقانونی را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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