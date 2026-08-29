به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا امروز شنبه در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» علیه رسانه‌ های افشاگر این کشور موضع گیری کرد.

رئیس‌ جمهور آمریکا در این خصوص نوشت: شبکه CNN در سراشیبی سقوط مرگباری قرار دارد و وضعیت برای MSNOW نیز همین‌گونه است؛ واقعاً هیچ‌ کس این شبکه‌ها را تماشا نمی‌کند!

دونالد ترامپ با تکرار عادت خودشیفتگی اش ادامه داد: بهترین فرد در CNN، «هری انتن» (نظرسنج) است، زیرا او حاضر شد نشان دهد که محبوبیت «دونالد جی. ترامپ» ۶ برابر محبوبیت «آبراهام لینکلن»، «جورج واشنگتن» یا هر رئیس‌ جمهور دیگر است؛ او فردی معتبر و قابل‌اعتماد است (اخراجش نکنید!).

این در حالیست که رسانه های مورد انتقاد ترامپ تا کنون بارها آمار و ارقام قابل توجهی از ابعاد مختلف شکست ترامپ به ویژه در موضوع تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران را فاش کرده اند.