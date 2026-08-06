به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسلامی رمچاهی از موافقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای سوخت‌رسانی به صیادان شرق شهرستان جاسک از طریق چهار جایگاه جدید خبر داد.

وی اظهار کرد: پیش از این عرضه سوخت تنها از طریق دو جایگاه انجام می‌شد، اما با اضافه شدن چهار جایگاه جدید فاصله دریافت سوخت برای صیادان به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.

اسلامی رمچاهی، افزود: با اجرای این تصمیم مسیر دریافت سهمیه سوخت که پیش از این حدود ۱۰۰ کیلومتر بود، به یک پنجم کاهش می‌یابد.

وی بیان کرد: این تصمیم در نشست مشترک با مدیرکل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان، دبیر کمیسیون تخلفات این شرکت و رئیس پخش فرآورده‌های نفتی شهرستان جاسک اتخاذ شد و مقرر شد تا زمان راه‌اندازی جایگاه‌های سوخت در اسکله‌ها سه جایگاه در مسیر شرق و یک جایگاه در غرب شهرستان به جامعه صیادی خدمات ارائه کنند.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادان هرمزگان، یادآور شد: پس از آسیب دیدن جایگاه‌های سوخت اسکله شهرستان جاسک در دوران جنگ صیادان برای دریافت سهمیه بنزین ناچار بودند مسیرهایی تا حدود ۱۰۰ کیلومتر را طی کنند که با اجرای این تصمیم این مسافت به حدود یک پنجم کاهش می‌یابد.

گفتنی است، شهرستان جاسک با حدود ۸۰ هزار نفر جمعیت دارای جامعه صیادی فعالی است که با یک‌هزار و ۸۱۱ فروند قایق ۱۵۱ فروند لنج داخلی و ۹۵ فروند لنج ویژه صید در آب‌های فرامنطقه ای به فعالیت صید و صیادی مشغول هستند.