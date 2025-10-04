امیرحسین خوش: صیادان هرمزگانی درگیر بروکراسی و کمبود سوخت هستند

به گزارش خبرنگار مهر ، ظهر شنبه امیرحسین خوش نماینده صیادان جاسک در جمع صیادان و مسئولان محلی اظهار کرد: جامعه صیادی ستون اصلی اقتصاد ساحلی در شرق هرمزگان است و پایداری معیشت بسیاری از خانواده‌های روستایی به ادامه فعالیت این قشر بستگی دارد.

وی با اشاره به مشکلات اخیر در روند تأمین سوخت شناورها افزود: تأخیر در تخصیص سهمیه، کمبود سوخت در برخی مقاطع زمانی و نبود سازوکار روشن برای توزیع عادلانه، باعث نگرانی صیادان و کاهش روزهای کاری آنان شده است.

نماینده صیادان جاسک ادامه داد: بروکراسی‌های اداری، نبود سامانه‌های پاسخگو و محدودیت در زمان‌بندی مجوزهای صیادی از دیگر دغدغه‌های فعالان این حوزه است که نیازمند بازنگری و همکاری بیشتر دستگاه‌های ذی‌ربط است.

امیرحسین خوش تصریح کرد: صیادان نه تنها بخشی از چرخه اقتصادی منطقه را می‌چرخانند، بلکه در تأمین امنیت غذایی و حفظ سنت‌های بومی نیز نقشی انکارناپذیر دارند و حمایت از آنان به معنای پشتیبانی از اقتصاد محلی و پایداری معیشت ساحل‌نشینان است.

وی ابراز امیدواری کرد با تسهیل در روندهای اداری و تأمین به‌موقع سوخت، زمینه برای تداوم فعالیت صیادان و شکوفایی دوباره اقتصاد دریامحور در جاسک فراهم شود.