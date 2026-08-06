محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی روز گذشته، تیمهای امدادی جمعیت هلال احمر استان اصفهان در پاسخ به ۱۰ مورد حادثه، شامل ۸ حادثه جادهای و ۲ مورد خدمات حضوری، به محل اعزام شدند که در مجموع ۳۰ نفر در این حوادث مورد مشاهده و امداد قرار گرفتند.
وی افزود: در پی این حوادث، ۲۵ نفر مصدوم شدند که از این میان، ۸ نفر جهت طی مراحل درمانی به مراکز درمانی منتقل شده و یک نفر نیز تحت درمان سرپایی قرار گرفت. همچنین در جریان این عملیاتها، دو نفر از مصدومان نیاز به رهاسازی داشتند.
مومنی با اشاره به تلفات گزارش شده تصریح کرد: متأسفانه در صحنه وقوع حوادث، ۴ نفر جان خود را از دست دادند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر اصفهان همچنین به حضور گسترده پایگاههای امدادی در این عملیاتها اشاره کرد و گفت: تیمهای امدادی از پایگاههای امینآباد شهرضا، دو واحد پلیسراه مبارکه، مسجد شهدا کاشان، دو واحد پل نوغان بویینمیاندشت، ابوزیدآباد آران و بیدگل، کردعلیا تیران و کرون، زودان مبارکه و عوارضی کاشان در انجام این مأموریتها مشارکت داشتند.
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