محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی روز گذشته، تیم‌های امدادی جمعیت هلال احمر استان اصفهان در پاسخ به ۱۰ مورد حادثه، شامل ۸ حادثه جاده‌ای و ۲ مورد خدمات حضوری، به محل اعزام شدند که در مجموع ۳۰ نفر در این حوادث مورد مشاهده و امداد قرار گرفتند.

وی افزود: در پی این حوادث، ۲۵ نفر مصدوم شدند که از این میان، ۸ نفر جهت طی مراحل درمانی به مراکز درمانی منتقل شده و یک نفر نیز تحت درمان سرپایی قرار گرفت. همچنین در جریان این عملیات‌ها، دو نفر از مصدومان نیاز به رهاسازی داشتند.

مومنی با اشاره به تلفات گزارش شده تصریح کرد: متأسفانه در صحنه وقوع حوادث، ۴ نفر جان خود را از دست دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر اصفهان همچنین به حضور گسترده پایگاه‌های امدادی در این عملیات‌ها اشاره کرد و گفت: تیم‌های امدادی از پایگاه‌های امین‌آباد شهرضا، دو واحد پلیس‌راه مبارکه، مسجد شهدا کاشان، دو واحد پل نوغان بویین‌میاندشت، ابوزیدآباد آران و بیدگل، کردعلیا تیران و کرون، زودان مبارکه و عوارضی کاشان در انجام این مأموریت‌ها مشارکت داشتند.