اخلاقی: وزیر بهداشت برای تکمیل بیمارستان برازجان دستور ویژه‌ صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، الله‌کرم اخلاقی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کلینیک تخصصی و فوق تخصصی ولایت و بیمارستان در حال ساخت ۱۷ شهریور برازجان اظهار کرد: کلینیک ولایت به عنوان پایلوت اصلی اجرای نظام ارجاع و برنامه پزشکی خانواده در استان بوشهر فعالیت می‌کند و با تلاش مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، معاونت بهداشت و شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان، پیشرفت مطلوبی در اجرای این برنامه حاصل شده است.

وی با قدردانی از کارکنان حوزه سلامت و دست‌اندرکاران اجرای برنامه پزشکی خانواده افزود: وزیر بهداشت در این بازدید از روند رو به رشد اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده در استان بوشهر ابراز رضایت کرد و این موضوع نشان‌دهنده عملکرد مناسب مجموعه سلامت استان در اجرای یکی از مهم‌ترین برنامه‌های نظام سلامت کشور است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دانشگاه علوم پزشکی، مسئولان استانی و شهرستانی و تلاش مجموعه شبکه بهداشت و درمان، شهرستان دشتستان به یکی از شهرستان‌های موفق کشور در اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده تبدیل شود.

اخلاقی در ادامه با اشاره به بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان در حال ساخت ۱۷ شهریور برازجان گفت: این بیمارستان ۱۸۰ تختخوابی از پروژه‌های مهم و اولویت‌دار وزارت بهداشت در حوزه درمان است و تکمیل آن نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های درمانی شهرستان دشتستان خواهد داشت.

وی افزود: وزیر بهداشت در این بازدید بر تسریع در روند تکمیل پروژه تأکید کرد و دستورات ویژه‌ای برای تأمین اعتبار مورد نیاز، آغاز فرآیند تجهیز بیمارستان و برنامه‌ریزی برای جذب و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز صادر کرد تا زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این مرکز درمانی فراهم شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: با بهره‌برداری از بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان، ظرفیت ارائه خدمات تخصصی، فوق تخصصی و بستری در شهرستان دشتستان به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد و گام مهمی در ارتقای شاخص‌های سلامت و بهبود دسترسی مردم منطقه به خدمات درمانی برداشته خواهد شد.