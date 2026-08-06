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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۸

وزیر بهداشت از اجرای طرح نظام ارجاع در برازجان بازدید کرد

وزیر بهداشت از اجرای طرح نظام ارجاع در برازجان بازدید کرد

بوشهر- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جریان سفر به شهرستان دشتستان، از روند اجرای طرح نظام ارجاع در درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی ولایت شهر برازجان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه‌های سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان بوشهر، محمدرضا ظفرقندی صبح پنجشنبه با حضور در شهرستان دشتستان از درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی ولایت شهر برازجان و روند اجرای طرح نظام ارجاع بازدید کرد.

این بازدید با همراهی ابراهیم رضایی نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی، ارسلان زارع استاندار بوشهر و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی انجام شد.

وزیر بهداشت از اجرای طرح نظام ارجاع در برازجان بازدید کرد

وزیر بهداشت در جریان این بازدید، از نزدیک در روند ارائه خدمات، نحوه اجرای نظام ارجاع و فعالیت پزشکان و کادر درمان این مرکز قرار گرفت و گزارش مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و مدیران حوزه سلامت درباره روند اجرای این برنامه را دریافت کرد.

طرح نظام ارجاع از ۲۵ تیرماه در راستای اجرای برنامه پزشک خانواده و با هدف ساماندهی ارائه خدمات سلامت، تسهیل دسترسی مردم به خدمات تخصصی، کاهش مراجعات غیرضروری و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در حال اجرا است.

کد مطلب 6909548

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