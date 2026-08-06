به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایوب علیپور صبح امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران جان‌برکف پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی دقیق، از طرح انتقال یک محموله مواد مخدر توسط سوداگران مرگ مطلع شدند.

وی افزود: با هماهنگی قضایی، تیم‌های عملیاتی اعزام، طی یک عملیات منسجم و رعدآسا، سه سوداگر مرگ به‌وسیله یک دستگاه خودروی سواری کوئیک که قصد جابه‌جایی مواد مخدر را داشتند، در محورهای مواصلاتی شهرستان خرم‌آباد تحت ضربه قرار داده و توقیف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان، افزود: در بازرسی دقیق از خودروی توقیف شده مقدار ۱۵ کیلوگرم تریاک که به‌صورت ماهرانه جاسازی شده بود، کشف شد.

سرهنگ علیپور، تأکید کرد: متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی، با تشکیل پرونده، جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند. وی همچنین تصریح کرد که پلیس مبارزه با مواد مخدر با برخورد قاطعانه با سوداگران مرگ، عرصه را بر آنان تنگ خواهد کرد.