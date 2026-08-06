هشدار نسبت به اثرات مخرب مصرف مشروبات الکلی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جعفریان، با اشاره به آثار مخرب مصرف مشروبات الکلی و دخانیات بر سلامت بدن، گفت: الکل از عوامل شناخته‌شده آسیب‌های مزمن کبدی، سیروز و حتی نارسایی کبد است و سیگار نیز علاوه بر آسیب‌های گسترده در بدن، یکی از عوامل خطر مهم برای سرطان پانکراس به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه مصرف مشروبات الکلی یکی از علل بیماری‌های مزمن کبدی است، اظهار داشت: خوشبختانه در کشور ما این موضوع شیوع بالایی ندارد، اما نباید فراموش کرد که الکل در درازمدت موجب آسیب‌های ساختاری کبد می‌شود و می‌تواند به نارسایی مزمن کبد، سیروز و در نهایت نیاز به پیوند کبد منجر شود.