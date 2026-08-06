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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

هواشناسی: دمای اصفهان تغییر محسوسی ندارد

هواشناسی: دمای اصفهان تغییر محسوسی ندارد

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: دمای هوای استان در ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان طی پنج روز آینده به صورت صاف، در ساعات عصر و شب افزایش ابر گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: آران و بیدگل با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین و میاندشت با کمینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: دمای شهر اصفهان مرکز استان، در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

کد مطلب 6909162

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