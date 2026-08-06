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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

خورشیدی: وزش باد شدید تا شنبه در تهران ادامه دارد

خورشیدی: وزش باد شدید تا شنبه در تهران ادامه دارد

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران از تداوم وزش باد شدید تا روز شنبه در برخی مناطق استان خبر داد.

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان تهران اظهار کرد: آسمان پایتخت امروز نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات بعدازظهر با افزایش ابر و وزش باد همراه می‌شود.

وی افزود: بر اساس هشدار سطح زرد هواشناسی، از بعدازظهر امروز تا روز شنبه، در نوار مرزی، مناطق جنوبی و غربی استان و همچنین ارتفاعات، وزش باد شدید تا بسیار شدید پیش‌بینی می‌شود و در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی نیز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به وضعیت سایر نقاط کشور تصریح کرد: امروز و فردا در برخی استان‌های شمالی و ارتفاعات البرز، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی شده است.

خورشیدی خاطرنشان کرد: روزهای شنبه و یکشنبه نیز در بخش‌هایی از کشور وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و در ارتفاعات البرز رگبار و رعد و برق محتمل است و شهروندان باید هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.

کد مطلب 6909696

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