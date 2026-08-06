خورشیدی: وزش باد شدید تا شنبه در تهران ادامه دارد

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان تهران اظهار کرد: آسمان پایتخت امروز نیمهابری خواهد بود و در برخی ساعات بعدازظهر با افزایش ابر و وزش باد همراه میشود.
وی افزود: بر اساس هشدار سطح زرد هواشناسی، از بعدازظهر امروز تا روز شنبه، در نوار مرزی، مناطق جنوبی و غربی استان و همچنین ارتفاعات، وزش باد شدید تا بسیار شدید پیشبینی میشود و در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی نیز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به وضعیت سایر نقاط کشور تصریح کرد: امروز و فردا در برخی استانهای شمالی و ارتفاعات البرز، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیشبینی شده است.
خورشیدی خاطرنشان کرد: روزهای شنبه و یکشنبه نیز در بخشهایی از کشور وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و در ارتفاعات البرز رگبار و رعد و برق محتمل است و شهروندان باید هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.
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