به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدیزاده، امروز در گفتوگویی خبری از ثبت پنج تالاب مهم استان در فهرست رسمی تالابهای مشمول آییننامه اجرایی قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابها خبر داد و اظهار کرد: با تصویب و ابلاغ اصلاحیه این آییننامه در هیئت دولت، در مجموع ۲۳۳ تالاب کشور در این فهرست قرار گرفتهاند که تالابهای «دریاچه نمک»، «مره»، «حوض سلطان»، «غدیر اسب» و «بهشت معصومه» استان قم نیز در میان آنها به ثبت رسیدهاند.
وی با بیان اینکه این آییننامه با هدف پیشگیری از تخریب، آلودگی و بهرهبرداری ناپایدار از تالابها تدوین و بهروزرسانی شده است، افزود: ثبت این تالابها در فهرست رسمی، پشتوانه قانونی مناسبی برای حفاظت، احیا و مدیریت اصولی آنها فراهم میکند و زمینه را برای افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در اجرای برنامههای حفاظتی و صیانت از این زیستبومهای ارزشمند فراهم خواهد ساخت.
معاون محیط زیست طبیعی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان قم با تأکید بر اهمیت تالابها در حفظ تنوع زیستی، تغذیه آبخوانها، کنترل گرد و غبار و پایداری اکوسیستمهای طبیعی تصریح کرد: حفاظت از تالابهای استان نیازمند مشارکت همه دستگاههای مسئول و همراهی جوامع محلی است و این ادارهکل نیز با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، برنامههای حفاظتی و مدیریتی لازم را برای صیانت از این سرمایههای طبیعی با جدیت دنبال خواهد کرد.
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