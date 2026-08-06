بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان ظهر پنجشنبه در مرز مهران با تشریح آخرین وضعیت تردد زائران در مرزهای کشور با ارائه آمار دقیق ترددها تا ساعت ۱۰ صبح امروز پنجشنبه گفت: تاکنون ۳ میلیون و ۳۳۷ هزار زائر برای شرکت در مراسم اربعین حسینی از مرزهای کشور خارج شده‌اند و فرآیند بازگشت این عزیزان با نظم کامل در جریان است.

وی با تأکید بر آمار بازگشت زوار تصریح کرد: طبق آخرین ارزیابی‌ها، ۳ میلیون و ۱۷ هزار نفر از زائران تاکنون به کشور بازگشته‌اند.

وی عنوان کرد: بر این اساس، حدود ۳۶۰ هزار نفر از زائران همچنان در کشور عراق حضور دارند که پیش‌بینی می‌شود طی ساعات و روزهای آینده و پیش از پایان ماه صفر، روند بازگشت این عزیزان نیز به پایان برسد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین از آمادگی کامل ستاد برای میزبانی از باقی‌مانده زوار خبر داد و افزود: تمامی تمهیدات لجستیکی و خدماتی برای تسهیل در تردد زائران در مسیرهای بازگشت تا پایان ایام صفر برقرار است.