سالار مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پاسداشت جایگاه علمی، دینی و فرهنگی ماموستا علی سعدی (خه‌مین) و ماموستا احمد فایقی، یادواره این دو شخصیت برجسته در شهر سنته برگزار خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا، جلسه هماهنگی و هم‌اندیشی با حضور بخشدار امام، امام جمعه، رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار سنته و جمعی از معتمدان و فرهیختگان منطقه برگزار و برنامه‌های این مراسم مورد بررسی قرار گرفت.

شهردار سنته با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این رویداد گفت: نصب سردیس این دو چهره ماندگار، نامگذاری دو خیابان به نام آنان و برگزاری یادواره‌ای در شأن جایگاه علمی و فرهنگی این بزرگان، از مهم‌ترین اقدامات در دستور کار است.

مرادی بیان کرد: پاسداشت مفاخر دینی و فرهنگی، نقش مهمی در حفظ هویت تاریخی و فرهنگی جامعه دارد و معرفی این شخصیت‌ها به نسل جوان، زمینه‌ساز انتقال ارزش‌های علمی، اخلاقی و فرهنگی خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد با مشارکت مسئولان و مردم، این یادواره در شأن و جایگاه این دو عالم برجسته برگزار شده و به فرصتی برای تجلیل از مفاخر منطقه و تقویت هویت فرهنگی تبدیل شود.