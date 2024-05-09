برگزاری دومین کنگره بزرگداشت ماموستا«ملا عبدالله باشماق»در دهگلان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دریایی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای معرفی شخصیت‌های برجسته ملی، مذهبی و فرهنگی و اندیشه‌های آنان به عنوان الگو و سرمایه اجتماعی برای جوانان و نوجوانان سلسله برنامه‌های نکوداشت مفاخر و مشاهیر استان با همکاری نهادها و سازمان‌ها و انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط برگزار می‌شود.

وی افزود: کنگره بزرگداشت ماموستا ملأ عبدالله باشماق که یکی از چهره‌های فرهنگی و مذهبی تأثیرگذار منطقه و دارای جایگاه فقهی و مذهبی است در همین راستا در شهر دهگلان برگزار می‌شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان اضافه کرد: در شهرستان‌های تابعه دیگر استان نیز از جمله بانه، بیجار و سنندج مراسمات بزرگداشت با هدف معرفی این شخصیت‌ها و سرمایه‌های فرهنگی و دینی برگزار می‌شود.

وی ضمن اشاره به تدارک برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری در سال جاری، بیان داشت: در شهر بانه نکوداشت سارو بی رو شخصیت نامدار این منطقه و در شهر بیجار نکوداشت آیت الله فاضل گروسی و در شهر سنندج نیز همایش مستوره اردلان با همکاری انجمن‌ها و مؤسسات فرهنگی برگزار می‌شود.

دریایی خاطرنشان کرد: کنگره استانی بزرگداشت ماموستا عبدالله باشماق روز پنجشنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری در شهر دهگلان برگزار می‌شود.

وی گفت: یکی از مهمترین رسالت‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، معرفی شخصیت‌های برجسته ملی، مذهبی و فرهنگی و هنری است.