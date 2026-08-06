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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

آبیان:ممنوعیت سافاری به‌جای تخلف‌زدایی،گردشگری مسئولانه رامتوقف می‌کند

آبیان:ممنوعیت سافاری به‌جای تخلف‌زدایی،گردشگری مسئولانه رامتوقف می‌کند

اصفهان- معاون گردشگری میراث‌فرهنگی استان اصفهان گفت: ممنوعیت سافاری به‌جای تخلف‌زدایی گردشگری مسئولانه رامتوقف می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود آبیان ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام موضعی رسمی، اعلام ممنوعیت فعالیت سافاری در مناطق کویری را تصمیمی مغایر با رویکرد حمایت از گردشگری، اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری در یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری استان دانست.

آبیان با تأکید بر اینکه صنعت گردشگری پس از فراز و فرودهای سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات در سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری و حمایت عملی است، گفت اعمال ممنوعیت‌های ناگهانی و فراگیر، در عمل به معنای محدود کردن یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری استان و نوعی خودتحریمی داخلی علیه این صنعت است.

وی با اشاره به ضرورت حفاظت از محیط‌زیست و صیانت از منابع طبیعی و اکوسیستم‌های کویری افزود: این هدف انکارناپذیر است، اما تحقق آن از مسیر تعطیلی فعالیت‌های قانونی، مجاز و قابل نظارت ممکن نیست و در صورت بروز هرگونه تخلف، باید با متخلفان برخورد قانونی شود، نه اینکه کل زنجیره گردشگری کویری و فعالان قانونمند این حوزه متحمل خسارت شوند.

معاون گردشگری استان اصفهان سافاری را یکی از محصولات شاخص گردشگری کویری استان عنوان کرد و گفت این ظرفیت می‌تواند در رونق اقامتگاه‌های بوم‌گردی، افزایش مدت اقامت گردشگران، ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت اقتصاد جوامع محلی، جذب سرمایه‌گذاری و معرفی بهتر جاذبه‌های طبیعی و گردشگری مناطق کویری نقش‌آفرین باشد.

آبیان همچنین خواستار بازنگری فوری در این تصمیم شد و پیشنهاد داد به‌جای ممنوعیت کامل، چارچوبی مشخص و قابل اجرا شامل تعیین مسیرهای مجاز، مدیریت و کنترل ظرفیت، آموزش بهره‌برداران، ثبت و پایش خودروهای فعال و برخورد قاطع با متخلفان در دستور کار قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه تخلف باید متوقف شود، نه گردشگری مسئولانه، گفت: صنعت گردشگری استان بیش از این توان تحمل محدودیت‌های غیرضروری و تصمیم‌هایی که موجب کاهش ظرفیت‌های توسعه‌ای این بخش می‌شود را ندارد و لازم است سیاست‌های حمایتی جایگزین رویکردهای محدودکننده شود.

کد مطلب 6909746

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