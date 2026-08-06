جعفری: مرز خسروی با رشد تردد زائران از بهترین مرزهای اربعین است

علی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت مرز بین‌المللی خسروی در ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: مرز خسروی از نظر زیرساخت‌ها یکی از بهترین مرزهای کشور برای تردد زائران اربعین به شمار می‌رود و امکانات ایجاد شده در این گذرگاه، شرایط مناسبی را برای خدمت‌رسانی به زائران فراهم کرده است.

وی افزود: سالن‌های مسافری مجهز، سایبان‌های گسترده از ورودی پارکینگ‌ها تا سالن پایانه، مه‌پاش‌ها، سیستم‌های خنک‌کننده و همچنین گیت‌های متعدد کنترل و تردد، از جمله زیرساخت‌هایی است که موجب تسهیل عبور زائران و کاهش زمان انتظار در مرز خسروی شده است.

دبیر ستاد اربعین کشور با بیان اینکه امسال استقبال زائران از این مرز نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است، تصریح کرد: مرز خسروی در اربعین امسال شاهد رشد قابل توجه تردد زائران بوده و تعداد بیشتری از زائران این مسیر را برای عزیمت به عتبات عالیات انتخاب کردند.

جعفری ادامه داد: این افزایش استقبال تنها به مرحله خروج زائران محدود نبوده و در موج بازگشت نیز تعداد بیشتری از زائران از مرز خسروی وارد کشور شده‌اند که نشان‌دهنده اعتماد زائران به امکانات و خدمات فراهم شده در این مرز است.

وی با اشاره به آخرین آمار تردد از مرز خسروی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۷۰ هزار نفر از این مرز تردد کرده‌اند که بیانگر استمرار حجم بالای رفت‌وآمد زائران و نقش مهم مرز خسروی در مدیریت ترددهای اربعین است.

دبیر ستاد اربعین کشور خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، خدماتی و امدادی، تمامی ظرفیت‌های مرز خسروی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران به کار گرفته شده و خدمت‌رسانی تا بازگشت آخرین زائر با آمادگی کامل ادامه خواهد داشت.