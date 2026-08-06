لبیب: از حضور در بازی های آسیایی کناره گیری کردم

علی لبیب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کناره گیری خود از حضور در مسابقات آسیایی ناگویا افزود: بعد از قهرمانی در آسیا تنها نماینده ایران در بازی های المپیک قبل شدم و توانستم بعد از چندین سال از خط پایان مسابقات عبور کنم.

با توجه به اینکه کمتر ورزشکاری از حضور در بازی های آسیایی کناره گیری می کند بدلیل بروز مشکلاتی از این حضور کناره گیری کرده و رسما طی نامه ای، کمیته ملی المپیک را از تصمیم خودم آگاه کرده ام.

لبیب با بیان اینکه این تصمیم برای خود من هم سخت بود، در خصوص شرایط موجود در فدراسیون دوچرخه سواری توضیح داد: در رشته دوچرخه سواری هر رکابزنی برای حضور در مسابقات آسیایی باید 5 الی 6 هزار کیلومتر استارت داشته باشد در مسیری مشابه با مسیر مسابقات که متاسفانه میانگین آماده سازی ما برای این حضور در فدراسیون صفر بوده است.

رکابزن تبریز اذعان داشت: متاسفانه فدراسیون بر این باور بود که چون من لژیونر هستم با تیم چینی تمرین کرده و در مسابقات آسیایی حضور داشته باشم ولی من در باشگاه چینی قبل از مسابقات آسیایی تنها یک مسابقه داشتم و برنامه مسابقه ای باشگاه ها با تمرینات آسیایی کاملا متفاوت است.

وی با بیان اینکه علی رغم حمایت های آقای اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری از دوران حرفه ای ام تا به این مقطع، اظهار کرد: متاسفانه در این سطح از حرفه ای گری ام حمایت های قبلی نیز اتفاق نمی افتد و خودم هم دلیل این نبود اعزام ها را نمی دانم اگر مشکل مالی باشد چرا در دیگر رشته ای ورزشی چنین نیست و برنامه ای اعزام و بازی های تدارکاتی طبق برنامه فدراسیون ها انجام می گیرد ولی در فدراسیون دوچرخه سواری با این مشکلات روبرو هستیم.

لبیب اضافه کرد: بعد از لژیونر شدم برای حضور در مسابقات فدراسیون از دوچرخه باشگاه چینی که قرارداد دارم استفاده کرده ام و این امر برخلاف روال عادی دیگر رکابزنان است چرا که برای حضور در مسابقات، فدراسیون باید دوچرخه در اختیار رکابزن بگذارد و حتی در مسابقه بعدی آن دوچرخه را ارتقاء دهد که متاسفانه در مورد بنده چنین نبوده و آقایان اعلام می کردند که علی لبیب تافته ای جدا بافته نیست و من صراحتا می پرسم برای من چه کار کرده بودید که تافته ای جدا باشم.

وی در پایان به این موضوع اشاره کرد که من با این تصمیم از تیم ملی خداحافظی کردم ولی همچنان به رشته دوچرخه سواری مشغول خواهم بود و برای رسیدن به قله ها تلاش خواهم کرد.