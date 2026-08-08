سرپرست منابع طبیعی استان بوشهر معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوری عصر شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با تأکید بر اهمیت کار گروهی و تیمی در این مجموعه اظهار داشت: منابع طبیعی یک حرکت گروهی و تیمی است و بزرگترین پشتوانه این مجموعه، همکاران ساعی و پرتلاش آن هستند.
وی افزود: مهمترین وظیفه و سیاست اینجانب در دوره مسئولیت، حراست و حفاظت از اراضی ملی با نگاه حمایت از طرحهای توسعهای در استان بوشهر خواهد بود.
سرپرست ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع نفت و گاز در زمینه حفظ و احیای منابع طبیعی را از برنامههای خود عنوان کرد و گفت: توجه به معیشت کارکنان نیز از دیگر اولویتهای دوره جدید مدیریت این ادارهکل است.
منصوری دارای مدرک کارشناسی مهندسی منابع طبیعی، احیا و بهرهبرداری از مناطق بیابانی از دانشگاه یزد و کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی، مرتعداری از دانشگاه مازندران است.
وی حدود ۲۰ سال سابقه فعالیت در ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر دارد و در این مدت مسئولیتهایی از جمله معاون حفاظت و امور اراضی ادارهکل و ریاست ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای دیر و کنگان را بر عهده داشته است.
منصوری از سال ۱۴۰۳ تاکنون معاون حفاظت و امور اراضی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر بوده و پیش از آن نیز بهعنوان رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای دیر و کنگان و کارشناس امور زمین، جنگل و مرتع شهرستان کنگان فعالیت کرده است.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح از خدمات عبدالحسین گرشاسبی، مدیرکل سابق منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر، تقدیر و علیرضا منصوری بهعنوان سرپرست جدید ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر معرفی شد.
نظر شما