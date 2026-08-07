به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، این سند با هدف توسعه همکاریهای مشترک در حوزه ورزش و جوانان، تقویت ارتباط میان فدراسیونهای ورزشی، برگزاری اردوها و مسابقات مشترک، تبادل مربیان و ورزشکاران، همکاری در حوزه آموزش، پژوهش و استعدادیابی و بهرهگیری از ظرفیتهای دو کشور به امضای دکتر احمد دنیامالی و فرید غایباف رسید.
در مراسم امضای این سند، مجتبی دمیرچی سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو و سید محمد شروین اسبقیان و فرهاد حاجیاف معاونان وزرای دو کشور نیز حضور داشتند.
امضای این سند، گام مهمی در مسیر توسعه روابط ورزشی و جوانان میان دو کشور و تقویت دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
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