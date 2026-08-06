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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

واکسیناسیون دام‌های سبک علیه بیماری «آبله» در«دیر» اجرا شد

واکسیناسیون دام‌های سبک علیه بیماری «آبله» در«دیر» اجرا شد

بوشهر- رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دیّر گفت: عملیات ضربتی واکسیناسیون دام‌های سبک علیه بیماری «آبله» در منطقه کوهستانی مخدان این شهرستان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل محمودی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت از سرمایه‌های دامی و پیشگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار، عملیات ضربتی واکسیناسیون دام‌های سبک علیه بیماری «آبله» در منطقه کوهستانی مخدان اجرا شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دیّر در این عملیات میدانی که با حضور دو اکیپ تخصصی دامپزشکی در منطقه کوهستانی مخدان انجام گرفت، حدود ۲ هزار رأس گوسفند و بز تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند.

وی با تأکید بر اهمیت این اقدامات پیشگیرانه در حفظ امنیت غذایی و سلامت دامداران، تصریح کرد: اجرای این طرح با هدف کاهش حداکثری خطر شیوع بیماری‌های واگیر دامی و حمایت از معیشت دامداران منطقه صورت گرفته است.

محمودی در پایان از تمامی دامداران شهرستان خواست تا ضمن همکاری کامل با اکیپ‌های عملیاتی دامپزشکی، با رعایت دقیق اصول قرنطینه‌ای و توصیه‌های بهداشتی، خادمان خود را در شبکه دامپزشکی برای کنترل و مهار بیماری‌های دامی یاری دهند.

کد مطلب 6909821

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