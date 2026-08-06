آمادگی البرز برای میزبانی مسابقات کشوری تیراندازی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رضایی، سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان، در نشست با سهیل برخورداری سرپرست فدراسیون تیراندازی، از آمادگی کامل البرز برای میزبانی رقابتهای کشوری این رشته خبر داد و با اشاره به توانمندیهای هیئت استان اظهار کرد: هیئت تیراندازی البرز جزو بهترین هیئتهای استان است و با توجه به ظرفیتهای موجود، آمادگی میزبانی مسابقات کشوری را داریم.
وی با تأکید بر اهمیت رشتههای المپیکی افزود: استان البرز همواره تلاش کرده با بهرهگیری از ظرفیتهای مدیریتی، زیرساختی و نیروی انسانی توانمند، زمینه رشد و شکوفایی ورزش را فراهم کند و در این مسیر، حمایت از تیراندازی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان البرز برگزاری مسابقات ملی را فرصتی برای معرفی توانمندیهای ورزشی استان دانست و تصریح کرد: این رویدادها میتواند ضمن ارتقای سطح فنی ورزشکاران، در ایجاد انگیزه میان استعدادهای جوان و توسعه هرچه بیشتر تیراندازی مؤثر باشد.
اعلام آمادگی کامل البرز برای همکاری با فدراسیون
رضایی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه ورزش و جوانان استان آماده همکاری با فدراسیون تیراندازی برای فراهم کردن شرایط میزبانی شایسته است و امیدواریم با تعامل مشترک، شاهد برگزاری این رقابتها در البرز باشیم.
لازم به ذکر است در این نشست، طرفین همچنین بر ضرورت حمایت از ورزشکاران مستعد، تقویت زیرساختهای تیراندازی و افزایش حضور البرز در رویدادهای ملی تأکید کردند.
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