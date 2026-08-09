به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های چین، زاپن، کره جنوبی، مغولستان و قزاقستان همراه با ایران برگزارکننده رقابت های بسکتبال سه نفره لیگ ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا هستند که همزمان در دو بخش دختران و پسران برگزار می شود.

این مسابقات از روز دوشنبه (۱۹ مرداد) به میزبانی کانگژو چین آغاز می شو و تا ۲۵ مرداد ادامه خواهد داشت.

در روز نخست این رقابت ها، تیم بسکتبال سه نفره دختران زیر ۲۳ سال ایران به مصاف چین می رود و تیم پسران هم با مغولستان روبرو می شود. دیدارهای دوم دو تیم دختران و پسران در روز نخست برابر قزاقستان برگزار می شود.

برنامه کامل دیدارهای تیم های بسکتبال سه نفره دختران و پسران زیر ۲۳ سال در لیگ ملت ها به این شرح است:

دوشنبه ۱۹ مرداد

دختران

* ایران - چین

* ایران - قزاقستان

پسران

* ایران - مغولستان

* ایران - قزاقستان

سه شنبه ۲۰ مرداد

دختران

ایران - ژاپن

ایران- قزاقستان

پسران

* ایران - چین

* ایران - قزاقستان

چهارشنبه ۲۱ مرداد

دختران

* ایران - چین

* ایران - مغولستان

پسران

* ایران - مغولستان

* ایران - ژاپن

پنجشنبه ۲۳ مرداد

دختران

* ایران - چین

* ایران - قزاقستان

پسران

* ایران - مغولستان

* ایران - قزاقستان

جمعه ۲۴ مرداد

دختران

* ایران - ژاپن

* ایران - قزاقستان

پسران

* ایران - چین

* ایران - قزاقستان

شنبه ۲۵ مرداد

دختران

* ایران - چین

* ایران - مغولستان

پسران

* ایران - مغولستان

* ایران - ژاپن

در پایان این دیدارها، مجموع امتیازات هر تیم رده بندی نهایی آنها را مشخص می کند.

تیم بسکتبال سه نفره دختران زیر ۲۳ سال با ترکیب فرناز خدامرادی، مهلا عابدی، شمیم نوری، مهسا کرانی و زهرا مقدسی در لیگ ملت ها شرکت کرده است. ترکیب تیم پسران هم با حضور محمد مهدی رحیمی، سید محمد غفاری، محمد بصیر مومنی، صارم جعفری و آرگن میناسیانس تشکیل شده است.

آرمین سلیمان زاده، محمد سیستانی، راحله شهدل و سحر نجفی اعضای کادر فنی تیم ملی بسکتبال سه نفره تیم های اعزامی را تشکیل می دهند.