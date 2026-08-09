کاظمی: تعاونی توسعه و عمران گروس باید به بازوی اقتصادی بیجار تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی صبح یکشنبه در نشست با اعضای هیئتمدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران گروس اظهار کرد: بخش تعاون یکی از ظرفیتهای مهم برای ایجاد مشارکت عمومی در فرآیند توسعه است و باید تلاش کنیم این ظرفیت در شهرستان بیجار به شکل هدفمند و عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: تعاونی توسعه و عمران گروس میتواند با تجمیع سرمایههای خرد مردم و هدایت آنها به سمت فعالیتهای اقتصادی، نقش مؤثری در رونق تولید، ایجاد اشتغال و اجرای طرحهای توسعهای شهرستان داشته باشد.
فرماندار بیجار با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی شهرستان گفت: بیجار در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی، معدن، گردشگری و صنایع مرتبط با این بخشها ظرفیتهای قابل توجهی دارد و تعاونی توسعه و عمران میتواند با شناسایی این ظرفیتها، زمینه ورود سرمایههای مردمی به طرحهای اقتصادی را فراهم کند.
کاظمی ادامه داد: هدف از تشکیل و فعالیت چنین مجموعههایی صرفاً انجام امور اداری یا برگزاری جلسات نیست، بلکه باید خروجی فعالیتها در زندگی مردم و اقتصاد شهرستان دیده شود؛ بنابراین لازم است برنامههای تعاونی با اولویتهای توسعهای بیجار همسو باشد.
وی با بیان اینکه مشارکت مردم در اقتصاد میتواند زمینهساز اجرای طرحهای بزرگتر شود، تصریح کرد: یکی از مزیتهای تعاونی توسعه و عمران این است که امکان حضور اقشار مختلف مردم در فعالیتهای اقتصادی را فراهم میکند و میتوان از این ظرفیت برای ایجاد سرمایهگذاریهای مشترک و ماندگار در شهرستان بهره گرفت.
فرماندار بیجار همچنین بر ضرورت تدوین برنامه مشخص برای فعالیت تعاونی تأکید کرد و گفت: انتظار داریم هیئتمدیره تعاونی با بررسی ظرفیتهای موجود، پروژههای اولویتدار و دارای توجیه اقتصادی را شناسایی و برای اجرای آنها برنامه عملیاتی ارائه کند.
کاظمی افزود: فرمانداری نیز در چارچوب وظایف و ظرفیتهای قانونی، برای تسهیل امور و رفع موانع موجود در کنار تعاونی خواهد بود و موضوعات مرتبط با دستگاههای اجرایی باید به صورت مشخص پیگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: برای موفقیت تعاونی توسعه و عمران گروس، اعتماد اعضا و مردم اهمیت زیادی دارد و این اعتماد زمانی شکل میگیرد که مردم آثار فعالیت تعاونی را در قالب اجرای پروژه، ایجاد اشتغال، سرمایهگذاری و رونق اقتصادی مشاهده کنند.
فرماندار بیجار گفت: باید از ظرفیت کارشناسان، سرمایهگذاران، فعالان اقتصادی و دستگاههای تخصصی شهرستان نیز برای تقویت فعالیتهای تعاونی استفاده شود تا تصمیمات بر اساس مطالعات دقیق و شناخت واقعی از ظرفیتها و نیازهای شهرستان اتخاذ شود.
کاظمی در پایان تأکید کرد: تعاونی توسعه و عمران گروس میتواند یکی از ابزارهای مهم برای مشارکت مردم در توسعه بیجار باشد و لازم است با برنامهریزی، شفافیت، استفاده از ظرفیتهای قانونی و انتخاب طرحهای اقتصادی مناسب، این مجموعه به جایگاه واقعی خود در اقتصاد شهرستان برسد.
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