به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال‌زاده صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها، اظهار کرد: طرح جابه‌جایی زائران مشهد مقدس از ۱۸ تا ۲۴ مردادماه اجرا می‌شود و ۲۱۱ دستگاه ناوگان اتوبوسی استان برای انتقال زائران به خراسان رضوی در این ایام آماده خدمت‌رسانی هستند.

وی گفت: از مسئولان کاروان‌های زیارتی خواستاریم اعزام زائران را به روزهای ابتدایی طرح محدود کنند و با برنامه‌ریزی قبلی، زمان حرکت کاروان‌های خود را مدیریت کنند تا همزمان با اوج تقاضا و ازدحام مسافران، روند جابه‌جایی با اختلال مواجه نشود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی، ایمنی را محور اصلی اقدامات این اداره کل در طرح جابه‌جایی زائران دانست و گفت: مدیران فنی شرکت‌های مسافربری موظف شده‌اند پیش از هر سفر، اتوبوس‌ها را از نظر فنی و ایمنی بررسی کرده و از سلامت و عملکرد مناسب ناوگان اطمینان حاصل کنند.

جلال‌زاده با تأکید بر نظارت بر فرآیند کنترل فنی اتوبوس‌ها افزود: ناظران اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان به همراه نمایندگان پلیس راه، بر عملکرد مدیران فنی نظارت داشته و اتوبوس‌های اعزامی را مورد بازدید قرار خواهند داد.

وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی افزایش تقاضای سفر در مسیر مشهد مقدس، بیان کرد: ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر استان برای خدمت‌رسانی به اقشار مختلف جامعه در این ایام آمادگی دارد.

جلال‌زاده یادآور شد: سامانه گویای ۱۴۱ آماده دریافت پیشنهادها، انتقادها و نظرات مسافران و زائران درباره نحوه ارائه خدمات در استان است.