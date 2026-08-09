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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

۲۱۱ اتوبوس خراسان جنوبی در آماده‌باش اعزام زائران به مشهد

۲۱۱ اتوبوس خراسان جنوبی در آماده‌باش اعزام زائران به مشهد

بیرجند- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: با نزدیک شدن به شهادت امام رضا (ع)، ۲۱۱ دستگاه اتوبوس خراسان جنوبی برای جابه‌جایی زائران حرم رضوی اعلام آمادگی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال‌زاده صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها، اظهار کرد: طرح جابه‌جایی زائران مشهد مقدس از ۱۸ تا ۲۴ مردادماه اجرا می‌شود و ۲۱۱ دستگاه ناوگان اتوبوسی استان برای انتقال زائران به خراسان رضوی در این ایام آماده خدمت‌رسانی هستند.

وی گفت: از مسئولان کاروان‌های زیارتی خواستاریم اعزام زائران را به روزهای ابتدایی طرح محدود کنند و با برنامه‌ریزی قبلی، زمان حرکت کاروان‌های خود را مدیریت کنند تا همزمان با اوج تقاضا و ازدحام مسافران، روند جابه‌جایی با اختلال مواجه نشود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی، ایمنی را محور اصلی اقدامات این اداره کل در طرح جابه‌جایی زائران دانست و گفت: مدیران فنی شرکت‌های مسافربری موظف شده‌اند پیش از هر سفر، اتوبوس‌ها را از نظر فنی و ایمنی بررسی کرده و از سلامت و عملکرد مناسب ناوگان اطمینان حاصل کنند.

جلال‌زاده با تأکید بر نظارت بر فرآیند کنترل فنی اتوبوس‌ها افزود: ناظران اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان به همراه نمایندگان پلیس راه، بر عملکرد مدیران فنی نظارت داشته و اتوبوس‌های اعزامی را مورد بازدید قرار خواهند داد.

وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی افزایش تقاضای سفر در مسیر مشهد مقدس، بیان کرد: ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر استان برای خدمت‌رسانی به اقشار مختلف جامعه در این ایام آمادگی دارد.

جلال‌زاده یادآور شد: سامانه گویای ۱۴۱ آماده دریافت پیشنهادها، انتقادها و نظرات مسافران و زائران درباره نحوه ارائه خدمات در استان است.

کد مطلب 6911855

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