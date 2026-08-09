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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

کشف ۳۱۰ گرم تریاک از معده مسافر اتوبوس در قاینات

کشف ۳۱۰ گرم تریاک از معده مسافر اتوبوس در قاینات

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از کشف ۳۰ بسته حاوی ۳۱۰ گرم تریاک از معده یک مسافر اتوبوس با هوشیاری مأموران پلیس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا فولادی صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت: مأموران ایستگاه بازرسی شهید غلامی شهرستان قاینات هنگام کنترل محور اصلی، به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و این خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در جریان بازجویی و بررسی‌های انجام شده از یکی از مسافران اتوبوس، به حمل مواد مخدر به صورت بلع و انباری توسط وی مشکوک شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات بیان کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی، ۳۰ بسته حاوی ۳۱۰ گرم تریاک که به صورت انباری جاساز شده بود، از متهم کشف شد.

فولادی بیان کرد: متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6911847

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    نظرات

    • علی IR ۰۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
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      پاسخ
      احسن به مأموران ایست قاین اینقدر تیزهوش شجاع ماشاالله خدا حفظ شونکنه

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