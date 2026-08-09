کشف ۳۱۰ گرم تریاک از معده مسافر اتوبوس در قاینات

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا فولادی صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت: مأموران ایستگاه بازرسی شهید غلامی شهرستان قاینات هنگام کنترل محور اصلی، به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و این خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در جریان بازجویی و بررسی‌های انجام شده از یکی از مسافران اتوبوس، به حمل مواد مخدر به صورت بلع و انباری توسط وی مشکوک شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات بیان کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی، ۳۰ بسته حاوی ۳۱۰ گرم تریاک که به صورت انباری جاساز شده بود، از متهم کشف شد.

فولادی بیان کرد: متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.