به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نقض آتش بس و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که رژیم اشغالگر شهرک المنصوری در شهرستان صور را هدف سلسله حملات هوایی قرار داده است.

به گفته منابع محلی، رژیم صهیونیستی طی یک ساعت دو بار شهرک المنصوری در شهرستان صور در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی قرار داد.

منابع لبنانی همچنین اعلام کردند که ارتش اشغالگر شهرک حداثا در جنوب لبنان را با سلاح سنگین به شدت گلوله‌باران کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه ای مدعی شد که طی ساعات گذشته زیر ساخت های نظامی حزب الله را در جنوب لبینان هدف قرار داده است و این حملات در پاسخ به کشته شدن دو نظامی صهیونیست و زخمی شدن چهار نظامی دیگر بر اثر انفجار در اطراف شهرک مجدل زون بوده است.

ارتش اشغالگر ادعا کرد که انبارهای ذخیره مهمات جنگی و مقر فرماندهی و زیرساخت های نظامی حزب الله را هدف قرار داده است و همچنان به حضور در منطقه امنیتی در جنوب لبنان ادامه خواهد داد.

این تحولات در حالی است که وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حملات هوایی شب گذشته اسرائیل به شهرک برج الشمالی در جنوب لبنان، هشت نفر زخمی شدند.