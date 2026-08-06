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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

۳۲۴ پروژه نیمه‌تمام در ساری فعال شده است

۳۲۴ پروژه نیمه‌تمام در ساری فعال شده است

ساری-فرماندار ساری با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های عمرانی، کشاورزی و شهری این شهرستان، از فعال شدن ۳۲۴ پروژه نیمه‌تمام خبر داد و گفت: تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل از جمله طرح ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا بعدازظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به روند اجرای طرح‌های عمرانی در ساری اظهار کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده پس از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، ۳۲۴ پروژه نیمه‌تمام شهرستان در اولویت تکمیل قرار گرفته که اجرای آنها نقش مؤثری در بهبود زیرساخت‌های شهری، توسعه شبکه راه‌ها و کاهش مشکلات ترافیکی خواهد داشت.

وی افزود: در بخش حمل‌ونقل و راهسازی، پروژه‌هایی مانند آزادراه ساری ـ قائم‌شهر، کنارگذر عالیواک، اصلاح هندسی تقاطع‌ها و دوربرگردان‌ها و همچنین رفع ۴۰ نقطه حادثه‌خیز با سرعت در حال اجرا است و بخشی از این طرح‌ها همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

فرماندار ساری با تأکید بر جایگاه این شهرستان در تولید محصولات کشاورزی کشور، حمایت از کشاورزان را یکی از سیاست‌های محوری دولت عنوان کرد و گفت: تأمین نهاده‌های مورد نیاز، خرید تضمینی محصولات، مدیریت بازار و جلوگیری از واردات بی‌رویه برنج با هدف حفظ منافع تولیدکنندگان داخلی دنبال می‌شود.

اسکندرنیا با اشاره به برنامه‌های حوزه آب و کشاورزی خاطرنشان کرد: اجرای سد زارم‌رود، لایروبی آب‌بندان‌ها، بهسازی شبکه‌های انتقال آب و لاینینگ انهار کشاورزی از جمله اقداماتی است که برای افزایش بهره‌وری منابع آبی و پایداری تولید در دست اجرا قرار دارد.

وی از نزدیک شدن به پایان عملیات اجرایی محور «پل تا پل» ساری خبر داد و اظهار کرد: این پروژه سه کیلومتری با اعتباری در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در مراحل نهایی قرار دارد و طبق برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان شهریورماه زیر بار ترافیک خواهد رفت که می‌تواند بخشی از مشکلات تردد در مرکز استان را کاهش دهد.

فرماندار ساری درباره آخرین وضعیت کنارگذر عالیواک نیز گفت: این پروژه ۱۶ کیلومتری پس از طی مراحل قانونی و تأمین اعتبار، اکنون وارد مرحله انتخاب پیمانکار شده و با آغاز عملیات اجرایی، نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی ورودی و خروجی شهر خواهد داشت.

وی همچنین از تدوین ضوابط جدید شهرسازی در ساری خبر داد و افزود: ساماندهی کاربری‌های خدماتی و تجاری، انتقال بخشی از این کاربری‌ها به محور جاده دریا و صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی در محدوده‌های پیش‌بینی شده، از جمله برنامه‌هایی است که برای هدایت توسعه متوازن شهر در دستور کار قرار دارد.

اسکندرنیا در پایان با اشاره به نقش رسانه‌ها در توسعه استان، تصریح کرد: رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی دقیق، مطالبه‌گری مسئولانه و نقد منصفانه می‌توانند در کنار مدیران و مردم، زمینه‌ساز شتاب بیشتر در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و رفع مشکلات باشند.

کد مطلب 6909906

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    نظرات

    • هموطن IR ۰۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      1 0
      پاسخ
      به فکر همه جا و همه چیز هستید بجز وضعیت اسفبار ترک محله واقعا جای تاسف و تعجب داره چند تا طرح نیمه تمام روی محدوده هست و هیچ مسئولی هم به فکر نیست ، آیا میدونید چقدر جوان تا حالا تو این محل هم خودشون و هم خانواده هاشون بخاطر اعتیاد از بین رفتن ولی از اول تا حالا همه چشماشونو بستن و خودشون رو زدن بخواب ، واجب ترین پروژه ترک محله ساری هست که باید اجرا بشه چون سلامت اجتماعی اهالی شهر و آبروی استان در خطره ولی متاسفانه هیچ کس جوابگو و بفکر نیست.

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