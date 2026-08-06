به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن رضایی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات و قطعات خودرو در سطح شهرستان اراک، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت‌ها به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۵ اراک با بهره‌گیری از اقدامات فنی، رصد دقیق اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند، سرانجام رد پای یک سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار را در این زمینه شناسایی کردند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اراک با اشاره به عملیات ضربتی پلیس بیان داشت: مأموران در اقدامی غافلگیرانه، متهم را حین ارتکاب جرم دستگیر کردند؛ همچنین در بازرسی از مخفیگاه وی، مقادیر قابل‌توجهی از اموال مسروقه کشف و ضبط شد.

سرهنگ رضایی تصریح کرد: متهم پس از انتقال به مقر انتظامی در مواجهه با ادله و مستندات پلیس، چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشت و به ۲۳ فقره سرقت محتویات و قطعات خودرو اعتراف کرد.

وی گفت: پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد. پلیس با تمام توان برای ارتقای امنیت شهروندان در تلاش است و به شهروندان توصیه می‌شود ضمن تجهیز خودروهای خود به سیستم‌های ایمنی، از نگهداری اموال با ارزش در داخل کابین خودرو پرهیز کنند.