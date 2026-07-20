به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست پایش و بررسی وضعیت ارتباطی استان اردبیل که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به نیاز برای ارتقای شاخص‌های ارتباطی، بر ایجاد مراکز دیتاسنتر تأکید کرد و آن را یکی از زیرساخت‌های ضروری برای توسعه خدمات دیجیتال دانست.

وی با پیشنهاد اجرای طرح شهر هوشمند در سرعین، خواستار توسعه زیرساخت‌های ارتباطی این شهر شد و اظهار کرد: سرعین با میزبانی سالانه میلیون‌ها گردشگر از سراسر کشور، ظرفیت مناسبی برای توسعه خدمات هوشمند و دیجیتال دارد.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به نیاز استان برای ایجاد مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال، خواستار همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تأمین اعتبار این پروژه شد.

امامی یگانه تقویت آنتن‌دهی در مناطق گردشگری و شهرک‌های صنعتی را از دیگر مطالبات استان برشمرد و با تأکید بر اهمیت این موضوع، از آمادگی کامل استانداری برای رفع موانع فعالیت اپراتورهای ارتباطی و تسریع در صدور مجوزهای لازم خبر داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات جلسات استانی گفت: جلسات پایش اجرای پروژه‌های ارتباطی باید به‌صورت مستمر و به‌عنوان الگویی برای کنترل پروژه، ارزیابی پیشرفت طرح‌ها و رفع موانع اجرایی دنبال شود.

سیدستار هاشمی با اشاره به پیشرفت پروژه فیبر نوری در استان اردبیل افزود: قرار گرفتن اردبیل در جایگاه دوم کشور از نظر رشد پوشش فیبر نوری، نتیجه هم‌افزایی استانداری، دستگاه‌های اجرایی و اپراتورهای ارتباطی است و این روند باید تا تحقق پوشش حداکثری ادامه یابد.

وی همچنین از افتتاح مجتمع ICT استان اردبیل در هفته دولت خبر داد و بر تداوم توسعه عدالت ارتباطی، تکمیل پروژه‌های فیبر نوری و ارتباطات روستایی، ایجاد زیرساخت‌های جدید مراکز داده و اجرای پایلوت شهر هوشمند در سرعین تأکید کرد.