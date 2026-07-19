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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

مهارت‌افزایی در کاهش بیکاری جوانان تاثیرگذار است

مهارت‌افزایی در کاهش بیکاری جوانان تاثیرگذار است

اردبیل- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مهارت‌افزایی در بین جوانان پیش از ورود به دانشگاه، در کاهش بیکاری تأثیرگذار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست هماهنگی هنرستان‌های جوار صنعت با اشاره به هدف‌گذاری برای راه‌اندازی ۱۰ هنرستان جوار در سال جاری، اظهار کرد: ۳ هنرستان با هدف مهارت‌افزایی دانش‌آموزان در سال گذشته به بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین ثروت برای توسعه جامعه است، توجه به مهارت‌افزایی در آموزش و پرورش را از اولویت‌های قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از آمادگی و اهتمام مسؤولان استان برای همکاری در اجرای هنرستان‌های جوار صنعت خبر داد و خواستار آموزش رشته‌های پرکاربرد و متناسب با نیاز روز شد.

خلیلی افزود: رسته‌های مهارتی چون نساجی، هوش مصنوعی، کشاورزی، بهیاری، حوزه برق و الکترونیک و شهرک‌های گلخانه‌ای از جمله حوزه‌های دارای پتانسیل در استان برای مهارت‌آموزی است.

وی همچنین اقدام شرکت کشت و صنعت مغان در راه‌اندازی کشاورزی هوشمند را مورد تأکید قرار داد و خواستار جذب دانش‌آموزان در این واحد و شرکت کشت و صنعت پارس شد.

کد مطلب 6892502

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