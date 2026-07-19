به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست هماهنگی هنرستان‌های جوار صنعت با اشاره به هدف‌گذاری برای راه‌اندازی ۱۰ هنرستان جوار در سال جاری، اظهار کرد: ۳ هنرستان با هدف مهارت‌افزایی دانش‌آموزان در سال گذشته به بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین ثروت برای توسعه جامعه است، توجه به مهارت‌افزایی در آموزش و پرورش را از اولویت‌های قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از آمادگی و اهتمام مسؤولان استان برای همکاری در اجرای هنرستان‌های جوار صنعت خبر داد و خواستار آموزش رشته‌های پرکاربرد و متناسب با نیاز روز شد.

خلیلی افزود: رسته‌های مهارتی چون نساجی، هوش مصنوعی، کشاورزی، بهیاری، حوزه برق و الکترونیک و شهرک‌های گلخانه‌ای از جمله حوزه‌های دارای پتانسیل در استان برای مهارت‌آموزی است.

وی همچنین اقدام شرکت کشت و صنعت مغان در راه‌اندازی کشاورزی هوشمند را مورد تأکید قرار داد و خواستار جذب دانش‌آموزان در این واحد و شرکت کشت و صنعت پارس شد.