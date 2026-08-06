به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر عصر پنجشنبه در بازدید از مصدومان حادثه واژگونی ترلی در منطقه تنگ ریز بویراحمد در بیمارستان شهید جلیل یاسوج که با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و جمعی از مسئولان انجام شد، با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بر رسیدگی فوری و استفاده از همه ظرفیت‌های درمانی برای بهبود وضعیت مصدومان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در این حادثه ۲۵ نفر مصدوم شدند، افزود: خوشبختانه این سانحه هیچ فوتی نداشت و تاکنون هشت نفر از مصدومان ترخیص شده‌اند، هشت نفر دیگر نیز در حال ترخیص هستند و روند درمان سایر مصدومان با جدیت دنبال می‌شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بررسی علت حادثه از سوی پلیس راه و مدیریت بحران، اظهار کرد: پروژه چهارخطه محور یاسوج ـ اصفهان و محدوده پل تنگ‌سریز از طرح‌های مهم استان است که در آغاز دولت چهاردهم تنها ۲۰ درصد پیشرفت داشت، اما اکنون پیشرفت فیزیکی آن به ۸۷ درصد رسیده است.

وی با اشاره به پرداخت ۹۰ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکار، تصریح کرد: کمبود نقدینگی و برخی موانع اجرایی موجب کندی روند پروژه شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری جلسه‌ای ویژه در هفته آینده با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران خبر داد و گفت: در این نشست درباره رفع موانع مالی و فنی پروژه تصمیم‌گیری خواهد شد تا با تأمین منابع لازم، عملیات اجرایی این محور راهبردی هرچه سریع‌تر به پایان برسد.

وی با تأکید بر رعایت فرهنگ ترافیکی، از شهروندان خواست هنگام وقوع سوانح رانندگی از تجمع در محل حادثه خودداری کنند تا نیروهای امدادی و پلیس بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به مدیریت صحنه و بازگشایی مسیر اقدام کنند و از وقوع حوادث ثانویه جلوگیری شود.