رفع تصرف ۵ هکتار از اراضی ملی منطقه «کهمان» در سلسله

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله امیری ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان سلسله اقدام به قلع‌وقمع درختان کاشته شده در سایت جنگلی و آزادسازی پنج هکتار از اراضی ملی منطقه «کهمان» کردند.

وی عنوان کرد: این عملیات که با حضور میدانی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی سلسله و نیروهای تحت امر اجرا شد، شامل رفع تصرف و قلع‌وقمع درختان کاشته شده مثمر درون اراضی جنگلی بود که به‌صورت غیرقانونی توسط افراد سودجو در این منطقه کاشته شده بود. منطقه «کهمان» به دلیل ارزش بالای اکولوژیک و پتانسیل‌های گردشگری، همواره یکی از نقاط هدف برای دست‌اندازی‌های غیرقانونی بوده است.

رئیس اداره منابع طبیعی سلسله ضمن تقدیر از یگان حفاظت در این عملیات، تصریح کرد: حفاظت از منابع طبیعی خط قرمز ما است و اجازه نخواهیم داد عده‌ای سودجو با تصرف غیرقانونی اراضی ملی، حقوق عموم مردم را تضییع کنند.

سلیمانی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان سلسله نیز با تأکید بر تداوم این برخوردها، اظهار داشت: مأموران یگان حفاظت به‌صورت شبانه‌روزی در حال پایش عرصه‌های ملی هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف اراضی ملی، ساخت‌وساز غیرمجاز، شخم‌زنی یا حصارکشی، قطع درختان ارزشمند بلوط، تهیه و حمل زغال بدون هیچ‌گونه اغماضی با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی از شهروندان، دوستداران طبیعت و اهالی بومی منطقه «کهمان» درخواست کرد تا هرگونه تخریب، تصرف و آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۱۵۰۴ و سامانه ۱۳۹ گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اقدامات پیشگیرانه و قانونی به عمل آید.