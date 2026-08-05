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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳

حمایت همه‌ جانبه از صنعت نفت آبادان با همدلی مسئولان ادامه دارد

حمایت همه‌ جانبه از صنعت نفت آبادان با همدلی مسئولان ادامه دارد

آبادان - فرماندار آبادان گفت: حمایت همه‌ جانبه از تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با همدلی مسئولان ادامه دارد.

خسرو پیرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست اخیر مسئولان در سازمان منطقه آزاد اروند، اظهار کرد: در این نشست با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، مدیرعامل پالایشگاه آبادان، مولوی یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان و مدیرعامل باشگاه صنعت نفت، راهکارهای تداوم حمایت از این باشگاه پس از صعود به لیگ برتر، توسعه زیرساخت‌های ورزشی و ایجاد منابع مالی پایدار بررسی شد.

وی افزود: صنعت نفت تنها یک تیم فوتبال نیست و در واقع بخشی از هویت فرهنگی آبادان است. بخش زیادی از شور و نشاط این شهر به این تیم گره خورده و مردم آبادان علاقه ویژه‌ای به صنعت نفت دارند.

فرماندار آبادان تاکید کرد: هر زمان صنعت نفت پیروز می‌شود همه شهر خوشحال است و وقتی این تیم نتیجه نمی‌گیرد، مردم نیز ناراحت می‌شوند به همین دلیل حمایت از صنعت نفت، حمایت از نشاط و هویت اجتماعی آبادان است.

پیرهادی ادامه داد: اراده همه مسئولان شهرستان و مجموعه‌های مرتبط بر حمایت همه‌ جانبه از تیم صنعت نفت آبادان است و خوشبختانه با همدلی و همکاری شکل‌گرفته، امروز شرایط مطلوبی برای ادامه مسیر این باشگاه فراهم شده است.

وی عنوان کرد: هدف همه مسئولان این است که تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با پشتوانه هواداران پرشور خود، حضوری قدرتمند در لیگ برتر داشته باشد و بتواند جایگاه شایسته‌ای را در فوتبال کشور به دست آورد.

کد مطلب 6909436

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