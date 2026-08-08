عمان: مذاکرات درباره تنگه هرمز در فضایی مثبت در جریان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد: مذاکرات جاری در مورد ترتیبات ناوبری در تنگه هرمز در فضایی مثبت و سازنده در حال انجام است.

این وزارتخانه افزود: ما بر اهمیت اجتناب از هرگونه اقدامی که می‌تواند بر پیشرفت مذاکرات تأثیر بگذارد، تأکید می‌کنیم؛ مذاکراتی که باید منافع همه طرف‌ها را در نظر بگیرد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز چهارشنبه به نقل از ۲ مقام منطقه‌ای ادعا کرد که مذاکره‌ کنندگان ایرانی و عمانی پیش‌ نویس توافق برای بازگشایی تنگه هرمز را نهایی کرده‌ و منتظر تأیید نهایی مقامات ارشد ایران هستند.

بر اساس اعلام این رسانه، مقاماتی که در جریان مذاکرات قرار دارند، این توافق احتمالی را به عنوان یک راه حل موقت برای اختلاف آمریکا و ایران بر سر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز توصیف کردند.

آنها مدعی شدند که این توافق به تفاهم نامه ای که بین آمریکا و ایران در ماه ژوئن با هدف پایان دادن به درگیری و بازگشایی تنگه هرمز حاصل شد، اما در نهایت شکست خورد، مرتبط است.