اجرای طرح تولید قراردادی گوشت مرغ در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب نامداری شامگاه جمعه برنامه‌های این معاونت در حوزه دام را تشریح کرد و به رسانه‌ها گفت: نظارت مستمر بر تخصیص سهمیه نهاده‌های دامی شامل جو، ذرت و کنجاله سویا به دامداری‌ها، تعاونی‌ها و عاملین خرید بخش دام از طریق سامانه بازارگاه در اولویت اقدامات ما قرار دارد.

به‌روزرسانی و پایش سامانه بازارگاه

وی افزود: ادامه روند به‌روزرسانی جمعیت دامی در سامانه بازارگاه و فعال‌سازی کد کاربران غیر فعال، بخشی از اقدامات روزانه معاونت است.

این مسئول ادامه داد: همچنین نظارت مستمر بر خرید نهاده‌های دامی و ارسال گزارش‌های جذب به واحدهای نظارتی مربوطه انجام می‌شود.

توسعه دام سبک و سنگین

نامداری با اشاره به برنامه‌های توسعه دام سبک و سنگین اظهار داشت: افزایش سقف دام سبک روستایی و عشایری، هویت‌گذاری دام‌ها، ثبت مشخصات و رکوردگیری گاوداری‌های اصیل از اقدامات کلیدی ماست.

وی گفت: هم‌زمان با این اقدامات، دوره‌های بازآموزی و آموزش تلقیح مصنوعی برای گاوها توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی برگزار می‌شود.

طرح‌های روستایی و عشایری

وی ادامه داد: توزیع اقلام رایگان طرح رشد تولید در واحدهای دامداری روستایی و عشایری با حضور مسئولین و کارشناسان معاونت و ستاد اجرایی استان در روستای میرآباد آغاز شده و تعریف پهنه‌ها و معرفی دامیار شهرستان بروجرد برای افزایش تولید این واحدها نیز انجام شده است.

نامداری تأکید کرد: پیگیری و آماده‌سازی اجرای طرح همزمانی فحلی و اصلاح نژاد دام سبک و بازدید شهرستانی کارشناسان مدیریت دام برای رصد و پایش توزیع نهاده‌ها، از دیگر برنامه‌های ماست.

جلسات تخصصی و همکاری با بنیاد تعاون بسیج

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: جلسه کمیسیون موارد خاص صدور پروانه واحدهای صنعتی دام با حضور مسئولین سازمان‌های نظام کشاورزی و دامپزشکی برگزار شد و همچنین جلسه‌ای با بنیاد تعاون بسیج برای توسعه همکاری متقابل در بخش دام سبک تشکیل شد.

توسعه پایدار واحدهای دامداری و ارتقای سطح تولیدات دامی در استان لرستان اجرا می‌شود

نامداری افزود: این اقدامات با هدف بهبود بهره‌وری، توسعه پایدار واحدهای دامداری و ارتقای سطح تولیدات دامی در استان لرستان اجرا می‌شود و نقش مهمی در اشتغال روستایی و عشایری ایفا می‌کند.

وی همچنین بخش طیور و زنبور عسل را یکی از محورهای اصلی توسعه تولیدات دامی استان معرفی کرد و اظهار داشت: ادامه عملیات طرح منجمدسازی مرغ مازاد بر مصرف استان با مباشری اتحادیه مرغداران گوشتی و ذخیره‌سازی آن در سردخانه‌های شرکت پشتیبانی امور دام استان و حوزه‌بندی کشتارگاه‌ها براساس ظرفیت مرغداری‌های گوشتی، از اقدامات اساسی ما در این بخش است.

تأمین نهاده و اجرای طرح تولید قراردادی

وی افزود: طرح جامع تولید قراردادی گوشت مرغ با تأمین نهاده‌های ذرت و کنجاله سویا به‌صورت مدت‌دار سه ماهه و بدون سود، همراه با ارائه ضمانت‌نامه تعهد پرداخت به واحدهای مرغ گوشتی از محل انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام استان، در حال اجراست.

این مسئول ادامه داد: پیگیری روزانه از بخش ستادی و تخصصی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی برای تسریع در تخصیص نهاده‌ها از دیگر اقدامات این معاونت است.

نظارت و هماهنگی در حمل و توزیع نهاده‌ها

نامداری تأکید کرد: نظارت بر ساختار استانی حمل و توزیع نهاده‌های ذرت و کنجاله سویا در بخش طیور، با توجه به واگذاری امور مربوطه به شرکت پشتیبانی امور دام کشور، به‌منظور تحقق تولید قراردادی گوشت مرغ، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی گفت: همچنین اطلاع‌رسانی و هماهنگی لازم برای تسریع در حمل نهاده‌ها از بنادر، خریداری‌شده از سامانه بازارگاه، از طریق ستاد تخصصی دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی و شرکت‌های واردکننده، انجام می‌شود.

توسعه پایدار واحدهای مرغداری

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: این اقدامات با هدف تأمین نهاده‌های مورد نیاز، افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار واحدهای مرغداری استان انجام می‌شود و نقش مهمی در تأمین پروتئین مورد نیاز مردم، ایجاد اشتغال و تقویت تولیدات طیور استان دارد.

فعالیت‌های آزمایشگاهی سازمان جهاد کشاورزی برای حمایت از دامداران

وی همچنین آزمایشگاه آنالیز مواد غذایی استان را بخش مهمی از کنترل کیفیت نهاده‌ها و محصولات دامی دانست و اظهار داشت: در هفته گذشته، آزمایش نهاده‌های کنجاله سویا و کنسانتره دامی در شش نمونه و به تعداد ۲۴ پارامتر انجام شد.

این مسئول بیان کرد: همچنین دو نمونه عسل نیز برای بررسی کیفیت و استانداردهای بهداشتی مورد آزمایش قرار گرفت.

وی افزود: در حوزه تسهیلات سرمایه در گردش، نظارت بر ۱۶ مورد انجام شد و بررسی نهایی متقاضیان تبصره ۲ به تعداد ۱۸ مورد برای ارسال به بانک تکمیل شد.

نامداری تصریح کرد: همچنین پاسخگویی و بررسی درخواست‌های ارسالی از وزارت جهاد کشاورزی و سایر واحدها، ارائه مشاوره فنی به دامداران و متقاضیان تسهیلات به‌طور مستمر در دستور کار معاونت قرار دارد.

نامداری تصریح کرد: این اقدامات هم‌زمان با پایش کیفیت نهاده‌ها و محصولات دامی، زمینه ارتقای بهره‌وری، کاهش ریسک تولید و افزایش اعتماد دامداران به سیستم حمایتی استان را فراهم می‌کند و نقش مهمی در پایداری تولیدات دامی لرستان دارد.